Yazılım devi Google; Android 10 sürümüne sahip cihazların yanı sıra iOS 12 ve 13 sürümlerine sahip Apple cihazlar için Google Arama uygulamasına koyu mod desteği getirdi.

Teknoloji devi Google, geçtiğimiz sene tanıttığı Android 10 sürümüyle Android platformunda bulunan ve üreticiler tarafından bu sürüm güncellemesini alan cihazlara sistem geneli koyu mod desteğini getirmişti. Android 11 için uzun süre önce çalışmalarına başlayan ve geçtiğimiz aylarda yeni sürüm için geliştirici önizlemesini yayınlanan Google, 2019 senesinde Android 10 işletim sistemini tanıtmıştı. Firma o günden beri hem Android hem de iOS platformları için uygulamalarını koyu mod ile uyumlu hâle getirmeye devam ediyor.

Bu sefer firmanın popüler ve en çok kullanılan uygulamalarından olan Google Arama uygulaması iki platform üzerinde de koyu mod desteğine kavuştu. Bugün firma yetkilileri tarafından yapılan açıklamayla tanıtılan özelliğin Android 10 ve iOS 13 işletim sistemine sahip cihazlar üzerinde varsayılan tema ayarlarının değiştirilmesiyle etkinleştirilebileceği ifade edildi.

Google Arama uygulaması koyu mod desteğine kavuştu:

Koyu mod desteğine sahip olmayan iOS 12 sürümüne sahip Apple cihazlar içinse uygulamanın Ayarlar kısmından temayı değiştirmek ve aktif etmek mümkün. Genelde Google’ın Android platformunda yer alan uygulamalarının çoğunda olduğu gibi güncelleme, test kullanıcıları için çoktan yayınlanmaya başlamıştı.

Şimdiyse final sürümüne ulaşarak son kullanıcı için de uygun hâle gelen bu yeni özelliğin Instagram ya da Facebook Messenger uygulamalarında olduğu gibi tam 'siyah' bir görüntü vermesini beklemeyin. Google, her zamanki gibi bu uygulamasını da 'koyu gri' renkte sunmuş durumda.

Güncellemenin bu hafta sonuna kadar hem iOS hem de Android platformu kullanıcılarına ulaşması bekleniyor. Google’ın koyu mod konusundaki performansını ve başarısını nasıl buluyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.