CES 2020'de Açıklanan 5 Yeni Google Asistan Özelliği

ABD’li teknoloji devi Google, Las Vegas’ta devam eden CES 2020 kapsamında Google Asistan’ın kullanıcılara yeni yılda sunacağı 5 yeni özelliği tanıttı. Google Asistan’ın kazanacağı yetenekler, rakipleri Amazon Alexa ve Apple Siri’yi kıskandıracak gibi görünüyor.

Teknolojinin kalbi, CES 2020’de atmaya devam ediyor. Las Vegas, Nevada’nın ev sahipliğinde gerçekleşen fuar, şu ana kadar pek çok yenilikçi teknolojiyi ve ürünü bizlerle buluşturdu. Son yıllarda CES, Google ve Amazon'un ses kontrollü dijital asistan pazarına egemen olmak için savaştığı bir arena görevi görüyor. Google, sesli asistanına ekleyeceği yeni özelliklerle, giderek kızışan bu rekabette bir adım öne çıkmak istiyor.

Dünyanın en çok tercih edilen sesli asistanlarından biri olan Google Asistan, her zamankinden çok daha akıllı ve yetenekli olacak. Hadi gelin, Asistan’ın kullanıcılara 2020 yılında sunacağı 5 yeni özelliğe hep birlikte bakalım.

Hızlı Arama (Speed Dial)

Çoğu insan acil bir durumda arayabileceği telefonların listesini buzdolabına veya başka noktalara asar. Google Asistan’ın yeni özelliği, bu listeleri dijitalleştiriyor. Kullanıcılar, akıllı telefonlarına, tabletlerine veya dizüstü bilgisayarlarına bu listeleri kaydettikten sonra, numaraya dokunarak veya bir sesli komut vererek, Asistan’ın bu numarayı onlar için aramalarını sağlıyor.

Ev Halkı Notları (Household Notes)

Yapışkan notlar, hayatı daha kolay hale getiren çözümlerin başında gelir. Google, bu küçük not kağıtlarının dijital sürümüne Household Notes yani ‘Ev Halkı Notları’ ismini veriyor. Asistan, “Merhaba Google, bir not bırak…” dediğinizde, dilediğiniz cihazdaki bir ekrana evdeki herkesin okuması için bir not koyuyor.

Zamanlanmış Eylemler (Scheduled Actions)

Farklı günlerde, farklı zamanlarda uyanmanızı sağlayan düzensiz bir programınız olduğunu varsayalım. Yatmadan önce Home (Ev) uygulamasını kullanabilir veya Asistan'a termostatı açmasını, ışıkları açmasını ve kahve makinesini farklı zamanlarda çalıştırmasını söyleyebilirsiniz. Böylece yataktan kalkar kalkmaz sıcacık bir kahve içebilirsiniz. 20’den fazla akıllı cihazla uyumlu olacağı açıklanan Zamanlanmış Eylemler özelliği, bu yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıcılara sunulacak.

Onu Oku (Read It)

Okumak yerine dinlemek istediğiniz ilginç bir internet sayfası bulduğunuzda, hemen Google Asistan’a başvurabilirsiniz. Bir internet sayfası açtığınızda “Hey Google, onu oku” dedikten sonra Google Asistan, o sayfadaki her şeyi doğal bir sesle size okuyacaktır. Yalnızca sayfadaki metne odaklanan özellik, 42 farklı dili çevirebiliyor.

Gizlilik Denetimleri (Privacy controls)

Sesli asistanlar, bazen bir ifadeyi üzerlerine alınıp aniden aktif hale gelebiliyorlar. Google, sunduğu yeni gizlilik özellikleri sayesinde Asistan’ın isteğiniz dışında kaydettiği ifadeleri anında silmenizi sağlıyor. Bunun için yalnızca “Hey Google, bu senin için değildi” demeniz yeterli.

Aynı komut, Asistan'ı bilerek bir şey sorduğunuzda yapılan bir kaydı da siliyor. ‘Sürekli Konuşma’ özelliğini etkinleştirdiğinizde, Google'ın saklamasını istemediğiniz her türlü konuşmayı kolayca silebilirsiniz. Google'ın ses verilerinizi nasıl işlediğine ilişkin tercihlerinizi gözden geçirmek ve değiştirmek isterseniz, “Hey Google, ses verilerimi kaydediyor musunuz?” deyin. Ardından Google Asistan, sizi ayarlar ekranına götürecektir. Bu gizlilik denetimlerinin her ikisinin de şu anda kullanılabilir durumda olduğunu söylemiş olalım.