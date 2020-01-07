ABD merkezli teknoloji devi Google, firmanın aynı adı taşıyan dijital yardımcısı Google Asistan'ın aylık 500 milyon kişi tarafından kullanıldığını açıkladı.

Arama devi Google, Amazon'un Alexa’sı ve Apple’ın Siri’si ile rekabet eden dijital yardımcısı Google Asistan’a ait kullanıcı verilerini bugün ilk kez açıkladı. Google, açıkladığı bu verilerle yazılımın ne kadar çok kişi tarafından kullanıldığını görmemize de olanak sağladı. Yayınlanan rapora göre dijital asistan, aylık bazda 500 milyon tekil kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Google, kendi geliştirdiği dijital asistanını 2016 yılının mayıs ayında kullanıma sunmuştu. Oldukça kısa bir süre içerisinde yarım milyardan fazla insan tarafından aktif olarak kullanılan akıllı asistan, toplamda 30 ülkede 90 farklı dilde erişime açık. Açıklanan bu verilerle birlikte Google’ın akıllı asistan cephesinde Apple ve Amazon ile kıyasıya bir mücadele verdiğini görebiliyoruz.

Google Asistan ile Alexa arasındaki fark büyüyor:

Geçtiğimiz yıl Google, dünyanın en büyük teknoloji konferansı olan CES 2019’da Google Asistan’ın 1 milyardan fazla cihazda yüklü olduğunu duyurmuştu ancak bu cihazların büyük çoğunluğu önceden yüklenmiş yazılımla birlikte gelen Android telefonlardı. Bununla birlikte yazılımın bu kadar çok telefonda yüklü olmasının ana sebebi de Android avantajından kaynaklanıyor zira ne kadar çok Android telefon, o kadar çok Google Asistan anlamına geliyor.

Geçtiğimiz yıl akıllı asistanı Alexa’nın 100 milyon cihazda kullanıldığını açıklayan e-ticaret devi Amazon ise bu yıl net bir rakam paylaşmasa da Alexa’nın “yüz milyonlarca” cihazda aktif bir şekilde kullanıldığını duyurdu. Bu noktada Google ve Amazon arasındaki fark oldukça fazlaymış gibi gözükebilir fakat Google tarafından paylaşılan rakamların büyük bir çoğunluğu Android cihazlardan geliyor.

Bir diğer teknoloji devi Apple’a gelecek olursak firma, Siri’nin kullanıcı verilerini en son 2018 yılının başlarında açıklamıştı. Teknoloji devi tarafından yapılan açıklamaya göre Siri, 2018’in başlarında dünya genelinde 500 milyondan fazla kişi tarafından aktif olarak kullanıyordu.