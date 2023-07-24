Google'ın uzun süredir varlığını sürdüren Asistan uygulaması, bizi SEO metin cehenneminden kurtaran yeni bir özelliğe kavuşuyor. Yapay zekâ desteğine kavuşacak Google Asistan, web sayfalarını kullanıcılara özetleyebilecek.

Google’da herhangi bir “nedir” veya “nasıl” araması yaptığımızda, SEO odaklı üretilen uzun, kendini tekrar eden yazılarla karşılaşıyoruz. Bu durum, yıllardır canımızı sıkmaya devam ederken Google, buna yönelik önlemleri yavaş yavaş almaya başladı.

Arama sonuçlarında en üstte çıkan ve aradığınız cümleyi aktarmaya çalışan “Snippet” özelliği bunlardan birisi olurken bugün, yeni bir özellikten de haber geldi. Google Asistan, artık yapay zekâ desteğiyle aradığınız cevabı doğrudan sunacak.

Google Asistan’ın ortaya çıkan yeni özelliği nasıl kullanılıyor, neler sunuyor?

Google’ın henüz duyurmadığı özellik, web tarayıcıda bir internet sitesinde dolaşırken Asistan’ı aktifleştirdiğinizde kendisini gösteriyor. Özellik, şimdilik yalnızca beta sürümünde bulunuyor.

Yeni özellik ile ziyaret etmekte olduğunuz internet sitesi açıkken Google Asistan’ı açtığınızda karşınıza “Özetle” seçeneği çıkıyor. Bu tuşa bastığınızda Asistan, sayfadaki içeriğin özetini çıkarmayı amaçlıyor.

Aynı şekilde sitedeyken bu tuşa basılmayıp doğrudan Asistan’da “Özetle” sesli komutu da kullanılabiliyor. Fakat yapılan testlerde özelliğin henüz çalışmadığı kaydediliyor.

Henüz geliştirilme ve deneme sürecinde olan özelliğin ne zaman yayınlanacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Özelliğin şu anda çalışmıyor olması nedeniyle özetlerin ne kadar başarılı olduğu konusunda da bir ipucu bulunamıyor.