ChatGPT’nin resmi Android uygulaması, OpenAI tarafından duyuruldu. Önümüzdeki hafta canlıya çıkacak olan uygulama için nasıl ön kayıt oluşturabileceğinizi anlattık.

Herkesin tarayıcı vasıtasıyla kolayca ulaşabildiği popüler yapay zekâ asistanı ChatGPT, iOS’a bundan 2 ay önce, Mayıs ayında gelmişti ancak o da başta kullanımı ABD ile sınırlandırılmıştı. Android’de ise taban olarak ChatGPT’yi kullanan başka üçüncü parti uygulamalar vardı ancak ChatGPT’nin kendi resmi uygulaması yoktu.

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, resmi Twitter hesabı üzerinden dün gece yaptığı bir duyuruyla yapay zekâ asistanının resmen Android işletim sistemine çıkacağını duyurdu.

Önümüzdeki hafta kullanıma açılacak olan uygulama için ön kayıt oluşturabilirsiniz

Buradaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz ChatGPT’nin Google Play Store sayfasına girdiğinizde karşınıza yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi bir saat ikonuyla birlikte ‘Yükle’ yazısı çıkıyor. Buna bastığınız zaman, uygulama canlıya alındığı anda telefonunuza yüklenecek demektir. Ön kayıt yaptırmak bu kadar kolay.

ChatGPT’nin Android arayüzü, iOS’takiyle benziyor. Sadece Android versiyonunun sol üst tarafında ekstra seçeneklere erişebileceğiniz bir klasik olan üç çizgi bulunuyor. Yapay zekânın Android uygulamasının ekran görüntüleri de şöyle:

ChatGPT, Android’e geldikten sonra kullanım oranınız değişir mi? Tarayıcıda kullanmaya devam mı edersiniz yoksa artık telefonunuzdan mı kullanırsınız? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.