Google arama motoruna yeni bir özellik ekleyerek işletmelere profillerini "geçici olarak kapalı" şeklinde işaretleme imkânı tanıdı. Bunun için işletmelerin kendi hesaplarını kullanarak uygun değişikliği yapmaları yeterli.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde tespit edildikten sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 22.169 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüse (COVID-19) karşı teknoloji devlerinin aldığı önlemler de artarak devam ediyor. Son olarak Google, işletmelere koronavirüs önlemleri sunmaya başladı.

Google, yeni bir fonksiyon ekleyerek işletmelere arama motorundaki kendi profillerini güncelleyip kendilerini "geçici olarak kapalı" şeklinde işaretleyebilmelerini sağlıyor. ‘Google My Business’ (Google Benim İşletmem) kullanıcıları için talimat yayınlayan Google, COVID-19 pandemisi boyunca işletmelere durumlarını güncelleme fırsatı sunuyor.

Yeni özellik lapanan işletmeler için faydalı

Google Benim İşletmem kullanıcıları, hesaplarına giriş yaptıktan sonra 'Bilgi' ayalarına gidip 'İşletmeyi Google'da Kapat'ı seçerek 'geçici olarak kapalı şeklinde işaretle'ye tıklayabilirler. Yeni özelliğin, özellikle yeni ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle işletmelerini kapatmak zorunda kalanlar için yararlı olacağı belirtiliyor. Özellike aynı zamanda bir mağazanın kapalı olup olmadığından emin olmayan müşteriler için de faydalı. Bununla birlikte özelliğin gerçekten yararlı olabilmesi için işletmelerin durumlarını güncelleme amacıyla zaman ayırmaları gerekiyor.

Google daha önce işletmelere kapalı olup olmadıklarını ve çalışma saatlerinin değişip değişmediğini sormak için yapay zekâyı kullanacağını açıklamıştı. Görünen o ki Google bu fikrinden vazgeçmiş durumda.

Google koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında adımlar atmayı sürdürüyor. Şirketin daha önce geliştirdiğini duyurduğu koronavirüs internet sitesi yakın zamanda yayına başladı. Google'ın sitesinde hastalık hakkında bilgiler, Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık hakkındaki tavsiye niteliğindeki malzemelerinin ve her Amerikan eyaletinin halk sağlığı departmanlarının bağlantıları, güvenlik tüyoları, koronavirüsün dünya çapındaki yayılımına dair veriler, iyi yaşam ve evde çalışma üzerine fikirler ve Birleşmiş Milletler Vakfı'nın Dünya Sağlık Örgütü için kurduğu COVID-19 Dayanışma Müdahale Fonu'na destek için bağış bölümü yer alıyor.