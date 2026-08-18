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TRT 1'den Fenerbahçe-Lyon Maçı Nasıl Canlı İzlenir?

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TRT 1 canlı izlemek için yayın bilgileri içeriğimizde. Fenerbahçe-Lyon maçı TRT 1 canlı izlemek için frekans dahil tüm bilgilere yer verdik.

TRT 1'den Fenerbahçe-Lyon Maçı Nasıl Canlı İzlenir?
Deniz Şen Deniz Şen /

TRT 1'den Fenerbahçe-Lyon maçı canlı izlemek için yayın detaylarını bir araya getirdik. Fenerbahçe, bu gece Şampiyonlar Ligi elemesinde Lyon ile karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe-Lyon maçını TRT 1'den canlı izlemek isteyen futbolseverler, televizyonun yanı sıra kanalın dijital yayın-platform seçeneklerinden de yararlanabiliyor. İşte TRT 1 canlı izlemek için gereken tüm bilgiler...

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TRT 1'den Fenerbahçe-Lyon Maçı Nasıl Canlı İzlenir?
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TRT canlı izle: Fenerbahçe-Lyon maçı

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Fenerbahçe-Lyon maçı TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1'i izlemek için güncel frekans bilgileri şu şekilde:

  • Uydu: Türksat 4A
  • Frekans: 11794 MHz
  • Polarizasyon: V (Dikey)
  • Sembol Oranı: 30000
  • FEC: 3/4

TRT 1 yayınını bulamayan veya maç sırasında sinyal problemi yaşayan kullanıcılar, uydu alıcısının manuel kanal arama bölümüne bu değerleri girerek yeniden arama yapabilir.

TRT 1 hangi platformlardan izlenebiliyor?

TRT 1 yayınını uydu üzerinden izleyebileceğiniz gibi Türkiye'de hizmet veren dijital televizyon platformlarından da takip edebilirsiniz:

  • Digiturk: 23. kanal
  • D-Smart: 26. kanal
  • KabloTV: 22. kanal
  • Tivibu: 22. kanal
  • Turkcell TV+: Kanal listesinden TRT 1
  • Türksat: Uydu yayını
  • tabii: İnternet ve mobil uygulama üzerinden canlı yayın

Peki tabii üzerinden Fenerbahçe-Lyon maçı nasıl canlı izlenir?

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Fenerbahçe-Lyon maçını televizyon dışında bilgisayar, telefon veya tabletten takip etmek isteyenler tabii üzerinden TRT 1 canlı yayınına ulaşabilecek. Maçı internetten izlemek için tabii’nin web sitesine veya mobil uygulamasına girdikten sonra TRT 1 canlı yayın sayfasını açmanız yeterli:

  • Adım #1: tabii web sitesini veya mobil uygulamasını açın.
  • Adım #2: Canlı TV / TRT 1 bölümüne girin.
  • Adım #3: TRT 1 canlı yayınını seçin.
  • Adım #4: Maç saatinde yayını başlatarak karşılaşmayı takip edin.
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