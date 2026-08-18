TRT 1'den Fenerbahçe-Lyon Maçı Nasıl Canlı İzlenir?

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TRT 1 canlı izlemek için yayın bilgileri içeriğimizde. Fenerbahçe-Lyon maçı TRT 1 canlı izlemek için frekans dahil tüm bilgilere yer verdik.

TRT 1'den Fenerbahçe-Lyon maçı canlı izlemek için yayın detaylarını bir araya getirdik. Fenerbahçe, bu gece Şampiyonlar Ligi elemesinde Lyon ile karşı karşıya geliyor.

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Fenerbahçe-Lyon maçını TRT 1'den canlı izlemek isteyen futbolseverler, televizyonun yanı sıra kanalın dijital yayın-platform seçeneklerinden de yararlanabiliyor. İşte TRT 1 canlı izlemek için gereken tüm bilgiler...

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TRT canlı izle: Fenerbahçe-Lyon maçı

Fenerbahçe-Lyon maçı TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1'i izlemek için güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT 1 yayınını bulamayan veya maç sırasında sinyal problemi yaşayan kullanıcılar, uydu alıcısının manuel kanal arama bölümüne bu değerleri girerek yeniden arama yapabilir.

TRT 1 hangi platformlardan izlenebiliyor?

TRT 1 yayınını uydu üzerinden izleyebileceğiniz gibi Türkiye'de hizmet veren dijital televizyon platformlarından da takip edebilirsiniz:

Digiturk: 23. kanal

D-Smart: 26. kanal

KabloTV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: Kanal listesinden TRT 1

Türksat: Uydu yayını

tabii: İnternet ve mobil uygulama üzerinden canlı yayın

Peki tabii üzerinden Fenerbahçe-Lyon maçı nasıl canlı izlenir?

Fenerbahçe-Lyon maçını televizyon dışında bilgisayar, telefon veya tabletten takip etmek isteyenler tabii üzerinden TRT 1 canlı yayınına ulaşabilecek. Maçı internetten izlemek için tabii’nin web sitesine veya mobil uygulamasına girdikten sonra TRT 1 canlı yayın sayfasını açmanız yeterli: