TRT 1'den Fenerbahçe-Lyon Maçı Nasıl Canlı İzlenir?

TRT 1'den Fenerbahçe-Lyon maçı canlı izlemek için yayın detaylarını bir araya getirdik. Fenerbahçe, bu gece Şampiyonlar Ligi elemesinde Lyon ile karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe-Lyon maçını TRT 1'den canlı izlemek isteyen futbolseverler, televizyonun yanı sıra kanalın dijital yayın-platform seçeneklerinden de yararlanabiliyor. İşte TRT 1 canlı izlemek için gereken tüm bilgiler...
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TRT canlı izle: Fenerbahçe-Lyon maçı
Fenerbahçe-Lyon maçı TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1'i izlemek için güncel frekans bilgileri şu şekilde:
- Uydu: Türksat 4A
- Frekans: 11794 MHz
- Polarizasyon: V (Dikey)
- Sembol Oranı: 30000
- FEC: 3/4
TRT 1 yayınını bulamayan veya maç sırasında sinyal problemi yaşayan kullanıcılar, uydu alıcısının manuel kanal arama bölümüne bu değerleri girerek yeniden arama yapabilir.
TRT 1 hangi platformlardan izlenebiliyor?
TRT 1 yayınını uydu üzerinden izleyebileceğiniz gibi Türkiye'de hizmet veren dijital televizyon platformlarından da takip edebilirsiniz:
- Digiturk: 23. kanal
- D-Smart: 26. kanal
- KabloTV: 22. kanal
- Tivibu: 22. kanal
- Turkcell TV+: Kanal listesinden TRT 1
- Türksat: Uydu yayını
- tabii: İnternet ve mobil uygulama üzerinden canlı yayın
Peki tabii üzerinden Fenerbahçe-Lyon maçı nasıl canlı izlenir?
Fenerbahçe-Lyon maçını televizyon dışında bilgisayar, telefon veya tabletten takip etmek isteyenler tabii üzerinden TRT 1 canlı yayınına ulaşabilecek. Maçı internetten izlemek için tabii’nin web sitesine veya mobil uygulamasına girdikten sonra TRT 1 canlı yayın sayfasını açmanız yeterli:
- Adım #1: tabii web sitesini veya mobil uygulamasını açın.
- Adım #2: Canlı TV / TRT 1 bölümüne girin.
- Adım #3: TRT 1 canlı yayınını seçin.
- Adım #4: Maç saatinde yayını başlatarak karşılaşmayı takip edin.