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Fenerbahçe-Lyon Maçı Hangi Kanaldan Yayınlanacak?

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Fenerbahçe-Lyon maçı hangi kanaldan yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanacak Fenerbahçe-Lyon maçına ilişkin yayın bilgilerini derledik.

Fenerbahçe-Lyon Maçı Hangi Kanaldan Yayınlanacak?
Deniz Şen Deniz Şen /

Fenerbahçe-Lyon maçı hangi kanaldan yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Lyon ile karşı karşıya gelecek. Biz de karşılaşmaya ait TV ve dijital platform üzerinden yayın bilgilerini derledik.

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Fenerbahçe-Lyon maçını canlı izlemek için TV kanalı, internet yayını ve tüm dijital platform bilgilerini içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

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Fenerbahçe-Lyon Maçı Hangi Kanaldan Yayınlanacak?
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Fenerbahçe-Lyon Kralove maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe-Lyon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlancak. Karşılaşmayı televizyon yerine internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler için de dijital yayın seçeneği bulunuyor. Güncel yayın bilgilerine göre mücadele tabii platformundan da takip edilebilecek. Mücadele, saat 22.00'da başlayacak.

Tabii üzerinden Fenerbahçe-Lyon maçı nasıl canlı izlenir?

Tabii Aboneliği Nasıl Alınır? İşte Güncel Abonelik Paketleri ve Fiyatları

Maçı internetten izlemek için tabii’nin web sitesine veya mobil uygulamasına girdikten sonra TRT 1 canlı yayın sayfasını açmanız yeterli. TRT 1’in resmi canlı yayın sayfası tabii üzerinde bulunuyor ve kanalın HD yayını buradan takip edilebiliyor.

Fenerbahçe-Lyon maçını tabii üzerinden izlemek için:

  • tabii web sitesini veya mobil uygulamasını açın.
  • Canlı TV / TRT 1 bölümüne girin.
  • TRT 1 canlı yayınını seçin.
  • Maç saatinde yayını başlatarak karşılaşmayı takip edin.
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