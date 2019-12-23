Google CEO'su Sundar Pichai'nin aldığı maaş belli oldu. Yapılan açıklamalara göre Pichai, sadece CEO'luk görevinden yıllık 2 milyon dolar kazanıyor. Pichai, performansına bağlı olarak da 90 milyon dolar değerinde performans hissesi kazanabiliyor.

Google'ın kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin, şirketi bir süredir Sundar Pichai'nin kontrolü altına bırakmış durumdalar. Görünen o ki Google'ın kurucu ortakları, Sundar Pichai'nin yürüttüğü CEO'luk görevinden fazlasıyla memnunlar. Çünkü Sundar Pichai, kısa bir süre önce Alphabet Inc.'in de CEO'luk koltuğuna oturtuldu.

Alphabet Inc., ilk bakışta fazlasıyla tanıdık gelmeyebilir. 2015 yılında bizzat Google'ın kurucu ortakları tarafından kurulan bu şirket, Google'ı bir çatı altında toplamak amacıyla hizmet veriyor. Google ve Google tarafından kurulan tüm şirketler, Alphabet Inc.'in bünyesine dahil edilmiş durumda. Pichai de hem Alphabet Inc. hem de Google'ın CEO'luk görevini yürütüyor.

Google CEO'su, performansına göre 90 milyon dolar 'ödül' alabiliyor

Şimdi ise Pichai'nin aldığı maaş ortaya çıktı. Yapılan açıklamalara göre Pichai, yürüttüğü CEO'luk görevi için yıllık 2 milyon dolar kazanıyor. Ayrıca Pichai için 120 milyon dolar değerinde hisse hibe edilecek. Bunlarla da yetinmeyen Pichai, performansına göre 90 milyon dolara kadar performans hissesi alabiliyor.

Google'ın, dünyanın en değerli şirketlerinden bir tanesi olduğu su götürmez bir gerçek. Şirketin halihazırda piyasa değeri 900 milyar dolar seviyesinde. Bu rakamlar, Google'ın dünyadaki en değerli 5 şirketten bir tanesi olmasını sağlıyor. Dolayısı ile CEO'luk görevi, Google için çok büyük bir öneme sahip ve şirket, göreve getirdiği kişiyi de adeta paraya boğuyor.

Google kurucuları şirket CEO'sundan memnun olabilirler ancak şirket, son birkaç yıldır cezalardan kafasını kaldıramıyor. Özellikle de son üç yıldır Google, çeşitli nedenlerle Avrupa Birliği'nden büyük cezalar aldı. Şirket sadece son üç yılda 8.21 milyar euro ceza ödedi. Üstelik teknoloji devinin başı şu sıralar Türkiye'deki Rekabet Kurulu ile de belada. Hatta şirket, Rekabet Kurulu'nun soruşturması için, önümüzdeki günlerde kendini sözlü olarak savunacak.