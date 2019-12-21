Google şirketi, çevrimdışı dil çevirilerinin kalitesini artırdığını duyurdu. Yakında gelecek bir güncellemeyle kullanıcılar internete sahip olmasa bile cümle yapısı ve dil bilgisi gibi konularda oldukça gelişmiş bir hizmet alabilecek.

Google Çeviri’nin bir internet bağlantısıyla kullanıldığında oldukça iyi bir deneyim sağladığı artık herkesin bildiği bir durum ancak şirket bununla kalmadı. Google, internet bulunmayan ortamlarda da en iyi olmak istediğini gösteren net bir adım attı. Çok yakında gelecek güncelleme, merakla beklenen ve kullanıcıların beklentisine değecek birçok özellik içeriyor.

Gelişmiş çevrimdışı kullanım, yabancı ülkelere seyahat ederken bir internet bağlantısına erişemeyen gezginler için ideal görünüyor. Japonca ve Tay dili de dahil olmak üzere birçok dilde iyileştirmeler barındıran uygulama, dünya üzerinde konuşulan dillerin çoğuna sağladığı destekle beklentilerin de üzerinde bir performans gösterecek gibi duruyor.

Toplam 59 dil ve artık daha doğru sonuçlar

Uzun çalışmalar sonucu geliştirilen uygulamada Bengalce, Arapça ve Urduca gibi 10 yeni dil seçeneği daha sunuluyor. Bu dillerle birlikte Google, uygulamanın arayüzünde de birtakım değişiklikler yaptı. Bundan böyle çeviri desteği alan kullanıcılar, kendi dillerini yeni dillerden birine çevirdiğinde hem orijinal komut dosyasının çevirisini hem de alfabeyi kullanarak kelimeyi anlatan harf çevirisini görebilecek. Kullanım kolaylığı ve karşılaştırma imkanı sağlayan bu yeniliğin, aynı zamanda dil öğrenmek isteyenlere de yardımcı olacağı söylenebilir.

Çevrimdişı kullanım özelliği iOS ve Android için AppStore ve Play Store’da çok yakında yayına girecek. Yeni özellikten faydalanmak isteyen kullanıcıların, ihtiyaç duydukları dilleri indirmesi yeterli olacak. Dilleri önceden indirmiş olanlar ise güncellenmiş versiyonu edinmek için gerekli yönlendirmeyi takip edip uygulamayı yükseltebilecek.