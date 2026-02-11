Tümü Webekno
Star Fan Fenerbahçe taraftarlarına özel hediye! Amazon'da outlet reyonu indirimleri! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Google Çeviri, "Yanlışlıkla" Sohbet Botuna Dönüştü!

Google Çeviri hizmetinde bulunan gelişmiş mod özelliğinin, çeviri aracını bir sohbet botuna dönüştürdüğü ortaya çıktı. Google, bunu bir özellik olarak geliştirmedi ancak Gemini, doğası gereğince böyle bir sonuca imza atmış durumda.

Google Çeviri, "Yanlışlıkla" Sohbet Botuna Dönüştü!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın dünyaca popüler Çeviri hizmetiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Google Çeviri'nin gelişmiş mod özelliğinin, aracı bir sohbet botuna dönüştürebildiği ortaya çıktı. Google'dan açıklama gelmezken bunun bir hata mı yoksa Google'ın Çeviri'ye ilişkin gelecek planları mı olduğu belli değil.

Bağımsız kullanıcılar tarafından tespit edilen bu ilginç durum, Google Çeviri'ye çevirilecek metni verip [ ] komutu vermeniz hâlinde devreye giriyor. Google Çeviri, metni istediğiniz gibi çevirmenin yanı sıra verdiğiniz komuta göre ekstra yanıtlar da veriyor.

Google Çeviri'nin sohbet botu özelliği böyle görünüyor:

Başlıksız-1

Yapılan incelemelere göre Google Çeviri, sadece Japonca ve Çince gibi birkaç dil için sohbet botu özelliğini aktif ediyor. Ayrıca söz konusu durumun herhangi bir kötüye kullanıma yol açmadığı da tespit edilmiş durumda.

Google Gemini'dan Güç Alan Yenilenmiş Siri'yi İlk Ne Zaman Kullanabileceğimiz Belli Oldu Google Gemini'dan Güç Alan Yenilenmiş Siri'yi İlk Ne Zaman Kullanabileceğimiz Belli Oldu

Google Çeviri'deki gelişmiş mod, deyimleri, nüansları ve konuşma dilini daha doğru bir şekilde anlamak için Gemini'dan güç alıyor. Büyük bir dil modeli olan Gemini, gelişmiş modu doğası gereğince sohbet botuna dönüştürmüş gibi görünüyor. Bakalım Google, konuyla ilgili açıklamasında ne diyecek...

Google Yapay Zeka Gemini

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Şubat 2026 Ford Fiyat Listesi: Focus'lar Bitmedi, Üstelik Zam Geldi!

Şubat 2026 Ford Fiyat Listesi: Focus'lar Bitmedi, Üstelik Zam Geldi!

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

iOS 27 Hakkında Tüm iPhone Sahiplerinin Keyfini Kaçıracak İddia: İşte Gelecek Özellikler

iOS 27 Hakkında Tüm iPhone Sahiplerinin Keyfini Kaçıracak İddia: İşte Gelecek Özellikler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com