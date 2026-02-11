Google Çeviri, "Yanlışlıkla" Sohbet Botuna Dönüştü!

Google Çeviri hizmetinde bulunan gelişmiş mod özelliğinin, çeviri aracını bir sohbet botuna dönüştürdüğü ortaya çıktı. Google, bunu bir özellik olarak geliştirmedi ancak Gemini, doğası gereğince böyle bir sonuca imza atmış durumda.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın dünyaca popüler Çeviri hizmetiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Google Çeviri'nin gelişmiş mod özelliğinin, aracı bir sohbet botuna dönüştürebildiği ortaya çıktı. Google'dan açıklama gelmezken bunun bir hata mı yoksa Google'ın Çeviri'ye ilişkin gelecek planları mı olduğu belli değil.

Bağımsız kullanıcılar tarafından tespit edilen bu ilginç durum, Google Çeviri'ye çevirilecek metni verip [ ] komutu vermeniz hâlinde devreye giriyor. Google Çeviri, metni istediğiniz gibi çevirmenin yanı sıra verdiğiniz komuta göre ekstra yanıtlar da veriyor.

Google Çeviri'nin sohbet botu özelliği böyle görünüyor:

Yapılan incelemelere göre Google Çeviri, sadece Japonca ve Çince gibi birkaç dil için sohbet botu özelliğini aktif ediyor. Ayrıca söz konusu durumun herhangi bir kötüye kullanıma yol açmadığı da tespit edilmiş durumda.

Google Çeviri'deki gelişmiş mod, deyimleri, nüansları ve konuşma dilini daha doğru bir şekilde anlamak için Gemini'dan güç alıyor. Büyük bir dil modeli olan Gemini, gelişmiş modu doğası gereğince sohbet botuna dönüştürmüş gibi görünüyor. Bakalım Google, konuyla ilgili açıklamasında ne diyecek...