Google, Chrome'un Android sürümünde ufak bir tasarım değişikliği yaptı. Bu tasarım değişikliği ile ekran altındaki hareket çubuğu, oldukça modern bir görünüm kazandı.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan Chrome'un Android sürümüne ilişkin dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, en yeni Chrome 135 sürümü ile uygulama tasarımında dikkat çeken bir değişiklik yaptı. Bu değişiklikle Google Chrome, Android tarafında çok daha ferah görünecek.

Chrome'un mevcut Android sürümünü bilirsiniz, ekranın alt tarafında Android'in sabit yapıdaki hareket çubuğu yer alır. İşte bu çubuk, yeni sürümde daha dinamik bir hâl aldı. Uygulamayı güncelleyen kullanıcılar, ekranın alt kısmında Chrome'u sabit tutarken daha belirgin, ekranı kaydırdıkları zaman ise ince bir çizgi hâline dönüşen yeni hareket çubuğunu görebilecekler.

Chrome'un yeni özelliği böyle görünüyor:

Yukarıdaki ekran görüntülerinde de görebileceğiniz üzere Google Chrome'un en güncel Android sürümü, oldukça modern bir tasarıma kavuşmuş olacak. Ayrıca kullanıcılar, bu sayede biraz daha fazla görüntüleme alanı görmeye başlayacaklar.

Google Chrome'un yenilenen tasarımı, an itibarıyla dağıtım aşamasına çıkmış durumda. Google Play Store üzerinden güncelleme yapan kullanıcılar, bu yeni özelliği kademeli olarak görmeye başlayacaklar.