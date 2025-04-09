Google, Chrome'un en eski güvenlik açıklarından bir tanesini kapattı. Bu güvenlik açığı, kullanıcı geçmişinin izlenebilmesini sağlıyordu. Düzeltme, Chrome 136 ile yayımlanacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan dünyanın en popüler internet tarayıcısı Chrome için dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, kullanıcı geçmişinin izlenmesini sağlayan bir güvenlik açığını kapattığını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre bu güvenlik açığı, tarayıcının yayımlandığı ilk günden beri vardı.

Google'ın resmî açıklamasına göre söz konusu güvenlik açığı, gün içerisinde hepimizin gördüğü mavi ve mor renk tonlarıyla ilgiliydi. Google, aslında kullanıcıya daha iyi bir deneyim sunmak için hiç girilmemiş siteleri mavi, daha önce girilmiş siteleri ise mor renkli gösterirdi. Ancak bu durum, kötü amaçlı kişiler tarafından kullanıcıların geçmişini izlemek için kullanılabiliyordu. İşte arka planda yapılan bir çalışma, bu güvenlik açığının kapatılmasını sağladı.

Artık mavi ve mor renkleri görmeyecek miyiz?

Google'ın yaptığı çalışma kapsamında son kullanıcıyı etkileyen bir şey yok. Yani bizler, sıradan kullanıcılar olarak mavi ve mor renkli site bağlantıları görmeye devam edeceğiz. Arka planda yapılan çalışma, kötü amaçlı kişilerin kullanıcı geçmişini izlemesini engelleyecek şekilde dizayn edildi.

Google'ın Chrome'a yönelik düzeltmesi, Chrome 136 sürümü ile kullanılabilir hâle getirilecek. Ancak bu sürüm henüz yayımlanmadı. Birkaç hafta içerisinde yayımlanması planlanan Chrome 136, internet dünyasının en eski sorunlarından bir tanesini çözmüş olacak gibi görünüyor.