Google Chrome, Sitelerin Gönderdiği Sinir Bozucu Bildirimleri Otomatik Olarak Kapatacak!

Google Chrome'un masaüstü ve Android sürümüne çok sevilecek bir özellik geldi. Google'ın duyurduğu özellik, artık ilgilenmediğiniz internet sitelerinden gelen bildirimleri otomatik olarak kapatacak. Böylelikle bildirim karmaşası ortadan kalkmış olacak.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan Chrome kullanıcılarını sevindirecek bir hamle geldi. Şirketin dağıtım aşamasına geçen yeni bir özelliği, artık ilginizi çekmeyen internet sitelerinden gelen bildirimleri otomatik olarak iptal edecek. Böylelikle Google Chrome, eskisine kıyasla daha az rahatsız edici olacak.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre yeni özellik, Chrome'un Android ile masaüstü versiyonları için hazır durumda. iOS platformu içinse henüz bir açıklama bulunmuyor. Google'ın böyle bir özellik geliştirmesinin nedeni ise kullanıcı alışkanlıkları. Yapılan açıklamaya göre Chrome kullanıcıları, gelen bildirimlerin sadece yüzde 1 kadarıyla etkileşime giriyorlardı. Kullanıcıların artık ilgisini çekmeyen internet sitelerinden gelen bildirimlerin otomatik olarak iptal edilmesi, bildirim etkileşimlerini artırabilir.

Google Chrome'un yeni özelliği böyle görünecek

Google Chrome'un yeni özelliği, en çok da mobil uygulamalarda etkili olacak gibi görünüyor. Zira bazı kullanıcılar, çeşitli internet sitelerinden gelen bildirimleri yanlışlıkla onaylayabiliyor, bu da bildirim karmaşına yol açıyordu. Geliştirilen özellikle bu durum tarih olacak. Çünkü Chrome, kullanıcıya giden bildirimlerin hangileriyle ilgilendiğini, hangileriyle ilgilenmediğini otomatik olarak analiz edip buna göre aksiyon alacak.

Google, haber ve makaleleri sizin yerinize sesli okuyacak Google, haber ve makaleleri sizin yerinize sesli okuyacak

Bu arada; Google Chrome için geliştirilen yeni özelliğin kullanıcıyı haberdar edeceğini belirtelim. Diyelim ki artık ilgilenmediğiniz bir internet sitesinin bildirim izni otomatik olarak iptal edildi. Chrome, bunu size bildirecek. Bu sayede bildirim iznini yeniden açmanız kolaylaşmış olacak.

