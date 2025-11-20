Kullanıcıların İstediği Oldu: Google Chrome'a Dikey Sekme Özelliği Geliyor

Chrome hariç tutulduğunda şirketin neredeyse her rakip tarayıcısında bulunan dikey sekme özelliği nihayet Chrome'a da geliyor.

Google sonunda kullanıcıların yıllardır talep ettiği dikey sekme özelliğini Chrome’a getirmek için harekete geçti. Vivaldi, Edge, Firefox ve Brave gibi rakiplerinde uzun süredir bulunan bu özellik, artık Chrome’un masaüstü için yayımlanan en son Canary sürümünde test edilmeye başlandı.

Windows Report’un ortaya çıkardığı bilgilere göre yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar yatay sekme çubuğuna sağ tıklayarak “Sekmeleri yanda göster” seçeneğiyle bu yeni düzeni aktif hâle getirebiliyor.

Yeni dikey sekme özelliği nasıl görünüyor?

Diğer tarayıcılardaki dikey sekme yapısına oldukça benzeyen bu tasarımda sekmeler üst üste sıralanıyor. Kenar çubuğunun üst kısmında Sekme Arama ve çubuğu daraltıp genişletme butonu yer alırken, sekme grupları ve yeni sekme ekleme butonu alt kısımda bulunuyor. Yatay düzene dönmek isteyenler yine aynı menüden “Sekmeleri üstte göster” seçeneğini kullanabiliyor.

Her ne kadar özellik kullanılabilir durumda olsa da rapora göre Google’ın üzerinde çalışması gereken noktalar hâlâ mevcut. Eğer Google bu özelliği kararlı sürüme başarılı bir şekilde taşırsa, uzun süredir dikey sekme bekleyen kullanıcıları da tekrar Chrome'a geri döndürebilir.

Peki siz kullandığınız tarayıcıda hangi sekme formatını tercih ediyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.