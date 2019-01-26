Kullanıcıdan habersiz başlayan indirmeler Chrome ile artık engellenecek.

Virüslerin oldukça tehlikeli bir hâl aldığı günümüzde, antivirüs programına sahip olmayan birçok bilgisayar ağır tehlike altında. Ortaya çıkan yeni virüsler artık bilgisayarınıza kötü şeyler yapmak yerine, ondan - bitcoin madenciliği gibi - yararlanmaya çalışıyor. Virüslerin de dâhil olduğu Malware'lerin (kötü amaçlı yazılımların) en çok internetten indirilen dosyalar ile bilgisayarlarımıza bulaştığını bilen Google, Chrome internet tarayıcısında artık otomatik indirmeleri engelleyecek.

İnternette gezinirken aniden başlayan indirmelere hepimiz şahit olmuşuzdur. Düşük boyuta sahip olan bu dosyalar biz daha iptal bile edemeden indirmesini tamamlayıp bilgisayarımızda yer ediniyorlar. Virüs içerme ihtimali yüksek olan bu dosyalar, eğer ki virüs içeriyorsa bu virüsü bilgisayarımıza anında bulaştırmış oluyorlar.

Google Chrome artık internet sitelerinde bulunan bütün JavaScript'leri engelleyecek. Bu yöntemle izinsiz indirmelerin önüne geçecek olan Chrome, kullanıcılarına daha güvenli bir internet deneyimi sunacak. Edinilen bilgilere göre Chrome, iOS hariç bütün platformlarda bu güvenlik yöntemini en yakın zamanda uygulamaya geçirecek.