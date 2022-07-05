Google Chrome'da Güvenlik Açığı: İşte Yapılması Gerekenler!

Google Chrome'da yeni bir sıfır gün açığı tespit edildi. Harekete geçen geliştiriciler, yeni bir güncelleme ile güvenlik açığını kapattılar. Kullanıcıların, vakit kaybetmeden tarayıcıyı güncellemeleri gerekiyor.

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Google Chrome'da çok önemli bir sıfır gün güvenlik açığı tespit edildiği açıklandı. Google tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu güvenlik açığının kapatılmasını sağlayan yama için yeni bir güncelleme yayınlandığı ifade edildi. Eğer Google Chrome kullanıyorsanız, internet tarayıcısının Windows sürümünü derhal güncellemelisiniz.

Google, bilgisayar korsanlarına ipucu vermemek için güvenlik açığı ile ilgili detayları saklamayı tercih etti. Ancak sıfır gün açığını inceleyen Avast mühendislerinden Jan Vojtesek, bu güvenlik açığının programların kilitlenmesine ve hedef bilgisayarda rastgele kod çalıştırılmasını sağlayabileceğini açıkladı. Özetle; tüm Google Chrome kullanıcıları ciddi bir risk altında.

Google Chrome nasıl güncellenir?

Adım #1: Google Chrome'u açın .

Google Chrome'u . Adım #2: " Yardım " seçeneğine tıklayın.

" " seçeneğine tıklayın. Adım #3: " Google Chrome hakkında " seçeneğine tıklayın.

" " seçeneğine tıklayın. Adım #4: Güncellemenin otomatik olarak indirilmesini bekleyin .

Güncellemenin otomatik olarak indirilmesini . Adım #5: Tarayıcınızı yeniden başlatın.

Aslına bakacak olursak Google Chrome, her çalıştırıldığında otomatik olarak güncelleme denetlemesi yapıyor. Eğer yeni bir güncelleme geldiyse de otomatik olarak güncelleme yükleniyor. Ancak kafanızın rahat olması için yukarıdaki adımları yapmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Eğer Google Chrome sürümü "103.0.5060.114" olarak görünüyorsa, yapmanız gereken bir şey kalmamış demektir. Çünkü Google geliştiricileri, kritik önem arz eden güvenlik açığını 103.0.5060.114 kodlu sürümde kapattılar. Ancak bu sürüm henüz size gelmediyse, her zamankinden çok daha dikkatli olmalısınız. Bilinçsiz kullanıcılar, tarayıcı güncellenene kadar alternatif yazılımları kullanmayı tercih edebilirler.