Google Chrome'un test kanalına kısmi çeviri özelliği geldi. Bu özellik, birkaç dokunuş ile bir internet sayfasındaki yalnızca bir kelimenin veya bir cümlenin çevrilmesini sağlıyor. Özelliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, yakın bir gelecekte yepyeni bir özelliğe sahip olacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, bir sayfanın tamamını çevirmek yerine yalnızca bir bölümünü çevirebilecek. Google'ın Translate hizmeti ile daha fazla enterge olan Chrome, kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.

Google Chrome'un yeni özelliklerin test edilmeni sağlanan "Canary" sürümünde tespit edilen özellik, oldukça basit bir kullanıma sahip olacak. Kullanıcılar, bu özellik ile sadece bir kelimeyi veya bir cümleyi, istedikleri herhangi bir dile çevirebilecekler. Peki bu özellik nasıl kullanılacak?

Google Chrome'un kısmi çeviri özelliği nasıl kullanılacak?

Adım #1: Çeviri yapılacak metin öbeğini seçin .

. Adım #2: Sağ tık yapın.

yapın. Adım #3: "Çevir" butonuna tıklayın.

Google Chrome'un yeni özelliğini kullanmak işte bu kadar kolay olacak. Ancak özellik, şu an için yalnızca iki dil arasında çeviri yapıyor. Örneğin; Fransızca olan bir makaleyi hem İngilizce hem Türkçe olarak çeviremiyorsunuz. Ancak aynı Fransızca yazıyı ayrı ayrı İngilizce ve Türkçe olarak çevirebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, açılan baloncukta bulunan 3 noktalı menüye basmak ve çeviri dilini değiştirmek. Metin dilinin yanlış olduğunu düşünüyorsanız, bunu da değiştirebilirsiniz.

Google, Chrome'un Canary sürümünde test edilmeye başlayan yeni özellik ile ilgili açıklamalarda bulunmadı. Haliyle, kısmi çeviri özelliğinin ne zaman kullanılabilir olacağı net değil. Bu arada; haberimizin başında belirttiğimiz gibi, bu özellik şu an yalnızca Canary sürümde bulunuyor. Yani Google Chrome'un kararlı sürümünde kısmi çeviri özelliği şu an için yok.