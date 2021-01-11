Google, Chrome OS Yeni Duvar Kağıdı Koleksiyonunu Yayınladı

Google, Chrome OS için 4 farklı koleksiyondan oluşan yeni duvar kağıtlarını kullanıcılara sundu. Imaginary, Collage, Made by Canvas ve Element adlı bu dört farklı koleksiyon, profesyonel hayattan kişisel kullanıma kadar birçok farklı temaya sahip yeni duvar kağıtları sunuyor. Yayınlanan duvar kağıtlarını vermiş olduğumuz link sayesinde Chrome OS kullanıcısı olmasanız da indirebilirsiniz.

Google, Chrome OS üzerinde kullanıcı deneyimini daha da kaliteleştirmek adına yeni duvar kağıtlarını yayınladı. Birçok farklı kategoride farklı temalara sahip bu duvar kağıtları, Chrome OS’a ihtiyaç duyulmadan da kolay bir şekilde bilgisayarlara ve mobil cihazlara kolayca indirilebiliyor.

Yayınlanan yeni duvar kağıtlarının arasında, yetenekli artistlerin Google’ın resim çizme uygulaması olan Tuval’de yapmış olduğu çizimler de bulunuyor. Google’ın sunmuş olduğu bu duvar kağıtları, profesyonel iş dünyasından günlük hayata kadar birçok farklı alanda kullanılabiliyor.

Yaratıcı imgeler: Imaginary

Eğer sizde 3D görsel hayranlarından biriyseniz, Google’ın yeni duvar kağıdı koleksiyonunda bu tarz görsellere bolca yer verdiğini belirtelim. Son derece fütüristik bir tarza sahip olan artist Leo Natsume, sevimli karakterlere oluşturduğu kompozisyonlarla ortaya son derece havalı ve eğlenceli eserler çıkarmış.

Geniş renk skalasından oluşan tasarımlar: Collage

Google, bu koleksiyonunda daha çok "dinginlik" isteyen kullanıcılara yönelmiş gibi duruyor. Yetenekli illustrator Matthew Hollister, kontrastlar arası uyumlu bir denge yakalayarak, son derece huzur verici bir koleksiyon çıkarmış .

Canvas uygulaması üzerinden çizilen eserler: Made By Canvas

Made By Canvas koleksiyonunda yayınlanan tüm duvar kağıtları, Google’ın popüler bir uygulaması olan Google Canvas üzerinden çizilen resimlerden oluşuyor. Russ Gray ve Hedof, Google Canvas üzerinden yaptıkları çizimlerle çağdaş bir koleksiyonun altına imza atmışlar.

Tamamen soyut ögelerden oluşan koleksiyon: Element

Rutger Paulusse imzalı bu koleksiyon, bünyesinde soyut ve 3D efektlerden oluşan eserleri bulunduruyor. Farklı ışıklandırma ve gölgelendirme ayarlarına sahip bu duvar kağıtlarının aynı zamanda karanlık mod için tasarlanan versiyonları da bulunuyor.

Yeni duvar kağıtları nasıl indirilir?

Chrome OS kullanıcıları, yeni duvar kağıtlarından oluşan koleksiyonu Wallpaper Picker adlı uygulamadan kolayca indirebilirler. Ancak Element koleksiyonuna erişebilmek için, ilk olarak bu uygulamada chrome://flags/#use-wallpaper-staging-url araması yapılması gerekiyor.

Chrome OS kullanıcısı olmayanlar ise buraya tıklayarak uygulamanın mobil versiyonunu, buraya tıklayarak ise masaüstü versiyonunu kolayca indirebilirler.