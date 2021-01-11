Marketing Türkiye ve Xsights, gerçekleştirdikleri araştırma sonucunda 2020'nin en beğenilen dizilerini açıkladı. TV'de Masumlar Apartmanı, dijitalde ise Atiye, 2020'nin en beğenilen dizileri oldu.

2020’nin tamamını esir alan koronavirüs pandemisi, vaktimizi daha önce hiç olmadığı kadar evde geçirmemize neden oldu. Evde geçirdiğimiz vaktin artmasıyla birlikte dizi ve filmler bir kat daha önem kazandı. Peki 2020’nin en fazla beğeni toplayan dizileri hangileri oldu?

Marketing Türkiye ve Xsights, gerçekleştirdikleri araştırma ile hem 2020’nin en beğenilen dizilerini sıraladı hem de koronavirüs pandemisini televizyon izleme alışkanlığımızı nasıl değiştirdiğini ortaya koydu.

2020’nin en beğenilen Türk dizisi: Masumlar Apartmanı

Gerçekleştirilen araştırmaya göre Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı, 2020’nin en beğenilen dizisi oldu. Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş’in başrolde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova, listenin ikinci sırasında yer alırken; yılın en dikkat çeken dizilerinden Kırmızı Oda, üçüncü sırada yer aldı.

Düzenli olarak takip edilen Türk dizilerine baktığımızda, Masumlar Apartmanı yine listenin zirvesinde yer alıyor. Ancak bu sefer ikinci sırada Cansu Dere’nin başrolde yer aldığı Sadakatsiz’i görüyoruz. Kırmızı Oda, bu listede de üçüncü sırada yer alıyor.

Dijital platformların gözde dizisi: Atiye

Yalnızca dijital platformlarda yer alan Türk dizileri, ayrı bir liste olarak karşımıza çıkıyor ve geçtiğimiz yıl Türkiye’deki dijital yayın platformlarına abone olan kullanıcıların en beğendiği dizi, Atiye olarak karşımıza çıkıyor. Aşk 101 ve Hakan: Muhafız ise aynı oranda oy olarak ikinci sırayı paylaşıyorlar.

Yapılan araştırmaya göre 2019 yılında 4,4 saat olan televizyon izleme süresi, 2020’de 5 saate çıktı. Dahası, ortalama televizyon izleme süresi artarken Türk dizilerinin izlenme sürelerinde de artış gözlemlendi. 2019’da 2,7 saat olan günlük Türk dizisi izleme süresi, 2020’de 3 saate çıktı.

En fazla komedi dizisi izliyor ve daha da fazlasını istiyoruz

Araştırma, Türkiye’de en fazla takip edilen dizi türünün komedi olduğunu ortaya koyuyor. Yüzde 25 oy oranına sahip olan komediyi, yüzde 19 ile dram, yüzde 17 ile polisiye, yüzde 16 ile psikolojik ve aile dizileri takip ediyor. Dönem dizilerinin takip oranı ise yüzde 5 seviyelerine düşmüş durumda.

Diziler ile ilgili şikayetlerin yer aldığı oylamada ise en fazla “Katılıyorum” oyu alan görüş, “Bazı diziler fazla şiddet içeriyor” oldu. “Gerçek hayatta yaşanmış hikayeleri izlemek hoşuma gidiyor” görüşü ise ikinci sırada yer aldı. En az katılıyorum yorumu alan görüş ise “Dizi süreleri çok uzun” oldu.