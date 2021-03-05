Arama devi Google, Chrome tarayıcısının sürüm döngüsünü kısaltacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre tarayıcı için yeni güncellemeler, altı hafta yerine dört haftada bir yayınlanacak.

ABD merkezli arama devi Google, Chrome tarayıcısı için yeni güncellemelerini uzun süredir altı haftada bir yayınlıyordu. Ancak yeni bir duyuru yayınlayan şirket, bu yılın üçüncü çeyreğinde Chrome 94 ile başlayarak bu güncellemelerin yayınlanma sıklığını altı haftadan dört haftaya indireceğini açıkladı.

Son on yıldır Chrome'un kararlı sürümü için güncellemeleri altı haftada bir yayınlayan şirket, daha küçük güvenlik odaklı yamaları ise iki haftada bir gönderiyordu. Şirket, tarayıcının sürüm döngüsünü kısaltarak kullanıcıların en son kararlı sürüme daha hızlı şekilde ulaşabilmesini hedefliyor.

Yeni özellikler daha hızlı yayınlanacak:

Google'ın Chrome tarayıcısının sürüm döngüsünü kısaltmasıyla birlikte yeni özellikler daha hızlı yayınlanacak. Böylece kullanıcılar, yeni özellikleri kullanmak için uzun süreler beklemek zorunda kalmayacak.

Şirket ayrıca kurumsal müşteriler için sekiz haftada bir olmak üzere Genişletilmiş Kararlılık güncellemelerini sunacağını da açıkladı. Güvenlik odaklı olacak bu güncellemeler, Chrome'un beta sürümüne iki haftada bir gelirken kararlı sürüme ulaşması ise sekiz haftayı bulacak.

Tarayıcı güncellemeleri, web sitesi uyumluluğu ve güvenlik riskleri gibi konularda büyük önem taşıyor. Güncel tarayıcılar, daha güvenli olmanın yanı sıra ayrıca performans anlamında da daha iyi bir deneyim vadediyor.

Bu noktada Google, Chrome güncellemelerinin yayınlanma sıklığını kısaltarak kullanıcıların internet deneyimini iyileştirmeyi ve piyasadaki rakipleriyle rekabet edebilmeyi hedefliyor. Şirketin tarayıcı sektöründeki en önemli rakiplerinden olan Mozilla da Firefox için dört haftalık bir güncelleme döngüsü kullanıyor.

Google, Chrome tarayıcısının sürüm döngüsünü değiştirmenin yanında Chrome OS için de birden fazla kararlı sürüm seçeneği yayınlamayı planladığını bildirdi. Şimdilik konu hakkında pek fazla bilgi vermeyen şirket, detayların daha sonra açıklanacağını belirtti.