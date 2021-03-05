Çin, Anal COVID-19 Testini Ülke Geneline Yaymayı Planlıyor

Çin'de ilk kez geçtiğimiz aylarda uygulanan ve tartışmaları da beraberinde getiren anal COVID-19 testinin yaygınlaşması planlanıyor. Pekin Youan Hastanesi'nden uzmanlar, bu yöntemin ağız ve boğazdan uygulanan testlere kıyasla daha etkili olabileceğini öne sürüyor.

Çin'in bazı bölgelerinde yurt içi ve yurt dışından gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere havaalanlarında uygulanan anal COVID-19 testinin ülke geneline yayılması planlanıyor. İlk kez geçtiğimiz aylarda uygulanan test yöntemi tartışmaları da beraberinde getirmiş ve uzmanlar ikiye ayrılmıştı.

Çin'e göre anal COVID-19 testi, bazı durumlarda ağız ve burundan yapılan testlerden daha etkili sonuçlar veriyor. Pekin Youan Hastanesi'nden yapılan açıklamada bazı COVID-19 vakalarının belirti göstermediği, boğaz ve ağız yoluyla yapılan testlerde de sonuçların negatif çıktığı, bu kişilerde doğru sonuçların ancak anal test yöntemiyle elde edilebileceği bildirildi.

'Anüs bölgesinde virüs daha yoğun olduğu için çıkan sonuçlar da daha doğru oluyor'

Uzman Doktor Li Tongzeng, konu hakkında yaptığı açıklamada dünya genelinde COVID-19'a yakalanan kişilerin %90'ının asemptomatik etki gösterdiğini ve bu nedenle virüsün hızla yayıldığını belirtti.

Tongzeng, açıklamasında "Birçok koronavirüs hastası ilk 4-5 gün içerisinde neredeyse hiç belirti göstermiyor. Bu kişilere yapılan ağız ve burun testleri ise pozitif olmasına rağmen negatif çıkıyor. Anüs bölgesinde virüs daha yoğun olduğu için çıkan sonuçlar da daha doğru oluyor" ifadelerini kullandı.

Birçok kişi anal test uygulamasından memnun değil:

Çin'in anal COVID-19 testinin daha keskin sonuçlar verdiği iddialarına karşın birçok kişi bu yöntemin uygulanmasından memnun değil. Bugüne kadar özellikle ülkeye yurt dışından giriş yapan ziyaretçilerden konuyla ilgili şikayetler geldi. Anal COVID-19 testinin uygulanması için kişilerin kendilerine verilen kulak çubuğu benzeri pamuklu çubuğu 3 ile 5 santim kadar anüslerine sokmaları gerekiyor.

Bu noktada Japonya, geçtiğimiz hafta Pekin'deki muhataplarından, söz konusu testlerin Japon vatandaşları üzerinde uygulanmaması için talepte bulunduklarını ancak yanıt alamadıklarını duyurdu. Aktarılanlara göre bu tarzda teste kalan bazı Japonlar, Çin'deki bu uygulamaya maruz kalmanın kendilerinde derin psikolojik acılar yarattığını söylüyor.

Çin'e göre anal COVID-19 testi çok daha etkili:

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, geçtiğimiz şubat ayının başında paylaşılan bir direktifte anal COVID-19 testlerinin bazı durumlarda boğaz ve burundan yapılan testlere kıyasla daha başarılı sonuçlar verdiğini belirtmişti.

Li Tongzeng, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada koronavirüsün üst vücut kanallarına kıyasla anüs veya dışkıda daha uzun süre hayatta kalabileceğini söylemişti.