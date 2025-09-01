Mobil tarayıcılar kullanıcı deneyimini iyileştirmek için zaman zaman tasarım güncellemeleri alıyor. Google da bu noktada Android için Chrome’un görünümünü yenilemeye başladı. Yeni düzenlemelerle tarayıcı artık diğer Google uygulamalarıyla daha uyumlu görünüyor. Küçük ama fark edilir bu değişiklikler, Chrome’un genel kullanımını da daha modern hale getiriyor.

Google, Android için Chrome tarayıcısında tasarım değişikliğine gidiyor. Material 3 Expressive adı verilen yeni düzenlemeler, tarayıcının görünümünü diğer Google uygulamalarıyla daha uyumlu hâle getiriyor.

Yeni tasarımda adres çubuğu aynı kalıyor ama yükleme çubuğu artık farklı görünüyor. Köşeleri yuvarlatılmış bölünmüş bir ilerleme çubuğu dikkat çekiyor. Üç nokta menüsünde ise ileri git, yenile, indirme ve site bilgisi gibi butonlar daire içine alınarak üst kısma taşınmış durumda. Böylece menüdeki bu temel işlemler çok daha göz önünde oluyor.

Sekme gruplarının çerçeve rengi artık temaya göre değişiyor

Sekme görünümünde de değişiklikler göze çarpıyor. Yeni sekme butonu yuvarlatılmış kare içinde yer alırken Gizli mod ve grup geçiş butonları da kapsayıcı simgelerle düzenlenmiş. Aynı zamanda seçilmemiş sekme gruplarının çerçeve rengi, kullanıcının seçtiği temaya göre ayarlanıyor.

Google Chrome daha önce de farklı tasarım güncellemeleri görmüştü ama bu değişiklikte de arayüzün genel hali korunuyor. Material 3 Expressive yenilikleri şu anda Chrome 139 sürümünde, Pixel 10 ve Android 16 QPR2 Beta 1 kullanan cihazlarda ortaya çıkmaya başladı. Güncelleme henüz herkese açılmadı, kademeli olarak dağıtılıyor.