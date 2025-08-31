Yapay zekâ yarışında öne çıkmak isteyen şirketler farklı yollar deniyor. Meta da bu süreçte rakiplerinin modellerini gündemine alarak dikkat çekiyor. Şirketin Google ve OpenAI ile geçici iş birliği planları, Llama 5 geliştirilene kadar öne çıkan adımlar arasında yer alıyor.

Meta, yapay zekâ alanında yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, Google ve OpenAI ile geçici bir iş birliği yaparak farklı yapay zekâ çözümlerini kendi platformlarında denemeyi planlıyor. Böylece Llama 5'in geliştirme süreci sürerken rakip teknolojilerden faydalanarak boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Sızdırılan bilgilere göre Meta’nın yapay zekâ birimi Superintelligence Labs, özellikle Meta AI sohbet botunun daha güçlü yanıtlar üretebilmesi için Google’ın Gemini modelini sisteme entegre etmeyi değerlendiriyor. Benzer şekilde OpenAI’ın modellerinin de şirketin farklı uygulamalarında test edilmesi gündemde.

Meta, kod yazma araçlarında rakip modelleri deniyor

Buradaki amaç aslında Llama 5 hazır olana kadar kullanıcı deneyimini geçici çözümlerle güçlendirmek. Hatta Meta’nın bazı sistemlerinde dış yapay zekâ modelleri şimdiden denenmeye başlamış bile. Örneğin, çalışanların kullandığı kod yazma araçlarında farklı modellerden destek alındığı söyleniyor. Google ve OpenAI ise şimdilik sessizliğini koruyor, görüşmelerin henüz test aşamasında olduğu biliniyor.

Meta’nın rakip yapay zekâ modellerine yönelmesi aslında Llama 5 hazır olana kadar yarışta geri düşmemek için atılmış bir adım gibi görünüyor. Bu geçici iş birlikleri de şirketin yapay zekâ rekabetinde farklı yollar denemeye başladığının göstergesi olarak öne çıkıyor.