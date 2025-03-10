Birçok kullanıcı, Google'ın ekran yansıtmaya yarayan Chromecast'ta sorun yaşamaya başladı. Hiçbir içeriğin yansıtılamadığına dair şikâyetler artarken Google'dan açıklama geldi.

Google’ın televizyonlar başta olmak üzere günümüzde birçok cihazda kullanılan Chromecast, kullanıcıların çok işine yarıyordu. Bu özellikle, cihazınızdaki görüntüleri diğer bir cihaza yansıtabiliyordunuz.

Ancak bugün Chromecast konusunda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dünya çapından kullanıcılar, Chromecast cihazlarında sorun yaşandığını bildirdi.

Birçok kişi Chromecast’ı kullanamadı ve ekran yansıtma yapamadı

İlk olarak Reddit’ten bildirilen ve daha sonra sosyal medya genelinden gelen şikâyetlere göre 2’inci nesil Chromecast ve Chromecast Audio’ya sahip cihazlar, durduk yere çalışmamaya başladı. Kullanıcılar, herhangi bir içeriği yansıtamadıklarını bildirirken "güvenli olmayan cihaz" uyarısıyla karşılaştıklarını aktardı.

Sorunun tek bir bölgede değil, dünya çapında yaşandığı da görüldü. Bazı kullanıcılar, cihazlarını baştan başlatma, fabrika ayarlarına döndürme, farklı ağlar kullanma gibi yöntemler denedi ancak hiçbirinde sorun düzelmedi.

Google’dan açıklama geldi

Gelen şikâyetlerin ardından Google’dan açıklama geldi. Şirket, sorunun farkında olduğunu ve çözmek için çalıştığını aktardı. Kullanıcılara cihazlarını fabrika ayarlarına döndürmemeleri de önerildi. Döndürenlerin ise şirketten gelecek yeni açıklamaları beklemeleri gerektiği ifade edildi. Sorunun kaynağı konusunda ise maalesef hâlâ bir bilgi yok.