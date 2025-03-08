ABD Adalet Bakanlığı, tekel ilan ettiği Google ile anlaşmak için yeni teklifini mahkemeye sundu. Yetkililer, Google'ın Chrome'u satması konusunda hâlâ ısrarcılar.

ABD merkezli teknoloji devi Google ile ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) arasında uzun zamandır devam eden bir gerilim var. ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın tekel hâline geldiği düşünüyor ve şirketin başta Chrome olmak üzere çeşitli hizmetlerini satması için baskı uyguluyor.

Dün görülen duruşmada ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Adalet Bakanlığı, Google ile anlaşılabilmesi için uygulanması gereken yeni teklifini sundu. Bu teklif, en çok da Google Chrome nedeniyle dikkat çekiciydi. Zira ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın Chrome'u ne pahasına olursa olsun satmasını istiyor.

Google teklife tepkili!

Peter Schottenfels isimli bir Google sözcüsü, ABD Adalet Bakanlığı'nın yeni teklifine çok sert çıktı. Bu teklifin bir mahkemeden çok daha öteye taşındığını söyleyen Schottenfels, bu tür bir teklifin ABD ekonomisine ve ulusal güvenliğine zarar vereceğini ifade ediyor. ABD Adalet Bakanlığı ise şimdilik sessiz.

Bu arada; ABD Adalet Bakanlığı, daha önceki teklifinde Google'ın yapay zekâ sektörü üzerine çalışan Anthropic gibi firmalardaki varlıklarını da satmasını istemişti. Google, buna da karşı çıkmıştı. Adalet Bakanlığı yetkilileri, dünkü duruşmada bu teklifi geri çektiklerini açıkladılar. Yani şirket, yapay zekâ sektöründeki varlığını korumaya devam edebilecek.