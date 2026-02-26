Tümü Webekno
Google Circle to Search Seviye Atladı: Artık Fotoğraftaki Her Şeyi Tek Seferde Tanıyabiliyor!

Google, Galaxy S26 ile birlikte Circle to Search özelliğini Gemini 3 ile güncelledi. Yeni sürüm, bir görseldeki birden fazla nesneyi aynı anda tanıyabiliyor ve sanal kıyafet deneme özelliğini doğrudan araca entegre ediyor. Güncelleme yakında diğer Android telefonlara da gelecek.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Google, Samsung’un yeni Galaxy S26 serisiyle birlikte Circle to Search özelliğini sessiz ama oldukça güçlü bir güncellemeyle yeniledi. Bildiğiniz gibi bu özellik, telefonunuzda herhangi bir yerdeyken ana ekran tuşuna basılı tutup bir metni ya da görseli daire içine alarak hızlıca Google araması yapmanızı sağlıyor.

Şimdiye kadar sistem, görsellerde yalnızca tek bir nesneye odaklanabiliyordu. Ancak işin içine Gemini 3 girince işler değişti. Artık Circle to Search, aynı fotoğraftaki birden fazla nesneyi aynı anda algılayabiliyor ve her biri için ayrı ayrı sonuç sunabiliyor.

Instagram’daki Kombini Tek Hamlede Bulabileceksiniz

Google’ın özellikle altını çizdiği kullanım senaryosu alışveriş. Diyelim ki Instagram’da bir kombin gördünüz ve “Bu ayakkabı nereden?”, “Ceket hangi marka?” diye merak ettiniz. Artık kişiyi komple daire içine almanız yeterli.

Yeni sistem; kıyafetleri, ayakkabıları ve aksesuarları ayrı ayrı analiz edip benzer ürünleri karşınıza çıkarabiliyor. Yani tek tek uğraşma dönemi resmen bitiyor.

Sanal Deneme Özelliği Artık Doğrudan İçeride

Google’ın bir süredir test ettiği sanal kıyafet deneme (virtual try-on) özelliği de artık doğrudan Circle to Search’e entegre edildi. Bulduğunuz bir ürünü başka bir sayfaya geçmeden, doğrudan aynı arayüz içinde üzerinizde nasıl duracağını görebileceksiniz.

Bu hamle, mobil alışveriş deneyimini ciddi anlamda hızlandırabilir. Arama yap, ürünü bul, dene… Hepsi tek ekran üzerinden.

Google Gemini

