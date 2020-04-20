Google, Cloud Healthcare API'sini Genel Kullanıma Açtı

ABD merkezli teknoloji devi Google, birçok farklı alanda faaliyet gösteriyor. Şirketin faaliyet gösterdiği alanlardan bir tanesiyse bulut sistemleri. Google, yeni servisiyle bulut sistemlerini ve sağlık hizmetlerini birleştiriyor.

Google, bugün genel kullanıma açık Cloud Healthcare API’sinin duyurusunu yaptı. Google’ın geliştirdiği bu servis, Google Cloud üzerine inşa edilmiş sağlık hizmetleri çözümleri arasındaki veri değişimi yükünü biraz daha hafifletecek. Bu API; organizasyonların, bir dizi girdiden ve sistemlerden veri çekmesine ve verileri yönetmesine izin verecek. Daha sonraysa organizasyonlar, gizliliği koruyan yapay zekâ ve makine öğrenmesiyle bu verileri analiz edecek.

Google Healthcare API, koronavirüs salgını sebebiyle sağlık sistemlerinin üstündeki yükü hafifletebilecek. Google, yaptığı açıklamada en iyi durumlarda dahi veri dizilişlerinin sağlık hizmetleri için oldukça zor olduğunu dile getirdi. API, veri sağlayıcıların sağlık planlarını kullanarak verilerle etkileşime geçilmesini sağlayacak.

Google Cloud Healthcare API:

Could Healthcare API; veri kaybı önlemlerini, kuralları, kimlik yönetimini ve şifreleme çözümlerini içerisinde barındırıyor. Kullanıcılar, verilerinin depolandığı bölgeleri seçebiliyor ve daha az yetki verme gibi yönetim politikalarına sahip olabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, Cloud Audit Logs ile olan entegrasyon sayesinde verilerini etkileyen tüm eylemleri takip edebiliyorlar.

Google’ın bu yeni servisinde ayrıca otomatik kimlik gizleme özelliği de yer alıyor. Bu sayede kişisel veriler şirketlerin kullanamaması için silinebiliyor veya gizlenebiliyor. Google, yayınladığı blog yazısında “Google Cloud’un analitik ve makine öğrenmesi araçlarıyla birlikte özel makine öğrenmesi modeli eğitimlerini basitleştirebilir, hızlı bir şekilde test geliştirebilir ve üretim düzeyinde makine öğrenmesi modelleri kullanabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Cloud Healthcare API, halka açık olarak yayınlanmadan bir sene önce beta sürümüyle karşımıza çıkmıştı. API'nin ilk çıkışı da bundan iki sene önce gerçekleşmişti. Tabii Google bu alanda rakipsiz değil. Microsoft da Azure API’sine sahip. Microsoft’un servisinde de organizasyonlar, Fast Healthcare Interoperability Resources’ı destekleyen tüm sistemlerle etkileşime geçebiliyor ve iletişim kurabiliyor.