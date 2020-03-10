Ölümcül Corona virüsü salgını nedeniyle bilişim devi Google, yanlış bilgilerin yayılmaması için arama motoruna ve YouTube'a müdahale ediyor. Google'da yapılan Corona virüsü aramalarında kullanıcılar Dünya Sağlık Örgütü'nün ilgili sayfalarına yönlendiriliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şimdiye kadar 4.259 kişinin ölümüne neden olan Corona virüsü (COVID-19) salgını, bilişim ve teknoloji devlerinin de alarm vermesine neden oldu. Bu nedenle Google, arama motoru ve YouTube'da içeriklere müdahale ediyor.

Salgının yayıldığı haberlerinin geldiği sıralarda Google CEO'su Sundar Pichai, çalışanlara bir bilgi notu göndererek Google'ın 'kesin bilgiler sağlama konusundaki önemli rolüne' dikkat çekmişti. Pichai, şu anda içinden geçilen dönemin '"büyük anlardan biri olduğunu' yazmıştı.

Virüs aramalarında uyarı geliyor:

COVID-19 salgını başladıktan sonra Google, yanlış bilgilerin yayılmaması amacıyla popüler hizmetlerine müdahalelerde bulunmaya başladı. Bu durum, 22 yıllık tarihinde bilgiyi indekslemek ve derecelendirmek için otomasyon ve yazılım tekniklerini kullanan şirketin politikasından sapma anlamına geliyor.

Google arama motorunda virüsle bağlantılı aramaların en tepesinde 'SOS Alarmı' bandı çıkıyor. İlgili arama sonuçları kısmındaysa aralarında National Public Radio (NPR) gibi ana akım yayınların haberlerinin yanı sıra ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri ve Dünya Sağlık Örgütü'nün konu hakkındaki yayınları yer alıyor. Karşılaştırma olarak 'flu season' (grip mevsimi) aramasının sonucunda 'verywellhealth.com' internet sitesi çıkarken, 'flu' (grip) araması sonucunda içinde Donald Trump'ın Corona virüsünü sıradan griple karşılaştırdığı tweet'inin de yer aldığı bağlantılar bulunuyor.

YouTube'daysa tıbbi yardım yerine virüsü önleyebileceğini iddia eden içerikler hızla siliniyor. Bunun yanı sıra virüsle bağlantılı bazı uygulamalar Google Play Store'dan kaldırıldı ancak bu durum da geliştiricilerin tepkilerine neden oldu. Geliştiriciler, uygulamalarla yalnızca yardım etmek istediklerini savunuyor.

Google CEO'su Pichai, virüsten fayda sağlamaya çalışan on binlerce reklamı engellediklerini söylerken COVID-19'u tartışan YouTube videolarında da reklamları kaldırarak hükûmetlere ve sivil toplum örgütlerine ücretsiz reklam alanı sağladıklarını kaydetti.

Bu müdahalelere rağmen Google, arama sonuçlarına elle müdahalede bulunmadıklarını, sonuçların otomatik olarak tespit edildiğini kaydediyor.