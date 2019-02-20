Google, Nest Secure ev güvenlik sistemlerine mikrofon koyduğunu tüketicilere bildirmemenin hata olduğunu belirtti.

Google’ın geniş ürün skalasında ev güvenlik ürünleri de yer alıyor. Bu ürünlerden bir tanesi ise Nest Secure alarm ve ev güvenlik sistemi. Google, bu cihazın Google Asistan sesli komutlar özelliğine kavuşacağını açıkladı.

Bu açıklama, Nest Secure sahiplerini oldukça şaşırttı. Kimse böyle bir gelişme beklentisi içinde değildi. Bu durumun en temel nedeni, sesli asistanı kullanmak için cihazda olması gereken mikrofonun varlığından şimdiye kadar hiç söz edilmemiş olmasıydı.

Google, alarm ve güvenlik sistemine bir mikrofon koyduğunu belirtmemenin bir hata olduğunu kabul ettiğini belirten bir açıklama yayınladı.

Üstünde yaşadığımız dünyada Facebook verileri aşağı yukarı ayda bir çalınmasa, Twitter ve Amazon gibi firmalar sesli aramaları paylaşmasa ve insanların mahremiyet talepleri, mekanik olarak kapanan mikrofonlara-kameralara sahip Purism gibi firmaların ortaya çıkmasına sebep olmasa bu çok hoş bir sürpriz olabilirdi. Bu dünyada ise insanlar, evlerini gözetleyen bir cihazın gizli gizli sesleri dinleyebildiğini öğrenmeyi hoş karşılamadı.

Google sözcülerinden birinin yaptığı açıklamada, “Mikrofonun varlığı asla bir sır olmadı ve özellikler arasında mikrofon da yer almalıydı. Kendi payımıza hatamız bu oldu.” denildi.

Durumu daha ilginç kılan bir diğer gerçek ise, Nest Secure her zaman Google Asistanı destekledi. Sesli asistanı kullanabilmek için ayrı bir mikrofon alınması gerekiyordu. Google sözcüsü, mikrofonun yeterince gelişmesini ve güvenlik ilerlemelerinin tamamlanmasını bekledikleri için böyle bir yol seçtiklerini belirtiyor. Sözcüye göre yeni mikrofonlu sistem, cam kırılması gibi tehlikeli durumları fark edebilecek.

Google, Nest’te bulunan mikrofonun yalnızca uygulamadan mikrofonun erişimine izin veren kullanıcılar tarafından, sadece dinleme özelliği açık olacak şekilde kullanılabileceğini söylüyor.

Google da son dönemde Google+ veri sızıntısının üstünü örtme şekliyle büyük tepki çekmişti. Bu olay da üstüne biber ekmiş oldu.