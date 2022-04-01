Google'ın uzun bir süredir kullanıcılar tarafından sıklıkla kullanılan Docs platformuna yeni bir özellik geliyor. Yeni özellikle birlikte Docs üzerinden yazdığımız yazılarda uygunsuz kelimelerin altı mor dalgalı çizgiyle çizilecek.

Google'ın uzun bir süredir kullanıcılar tarafından yazı yazmak, belge hazırlamak ve CV oluşturmak gibi amaçlarla kullandığı Google Docs (Dökümanlar), yeni özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Windows'un Word uygulamasına benzer ve kapsamlı bir yazı yazma uygulaması olan Docs'ta mor çizgiler görmeye hazır olun.

Google Docs'ta şu anda sadece yazım hatalarınız kırmızı dalgalı bir çizgiyle işaretleniyor. Bu özellik her ne kadar bazen sinir bozucu olsa da, kullanıcıların yazım yanlışlarını gidermesi ve daha uygun yazılar yazabilmesine olanak sağlıyor. Google Docs, bu kırmızı çizgilerin yanı sıra ilerleyen günlerde bünyesine ekleyeceği 'mor çizgilerle' de kullanıcılarını farklı bir konuda uyaracak.

Google Docs, argo ve küfür içeren kelimeleri mor çizgilerle işaretleyecek

Google tarafından yapılan yeni bir açıklamayla Google Docs'a 'yazı kalitesini yükseltmeye ve daha dinamik, net, kapsayıcı ve özlü belgeler oluşturmaya yardımcı olmak' için yeni birtakım değişiklikler getirileceği duyuruldu. Bu amaçla ortaya çıkan Google Docs'un yeni mor dalgalı çizgi özelliği ile; kullanıcıların yazım dilindeki argo ve küfür içeren uygunsuz kelimeler işaretlenerek, olası yanlış anlaşılmalardan kaçınmalarına olanak sağlanması amaçlanıyor. Tabii bu durum tıpkı kırmızı çizgiyle işaretlenen hatalarımızda olduğu gibi sinir bozucu bir hal alabilir.

Google, bu mor dalgalı çizgilerle her ne kadar kullanıcılarına daha iyi bir yazı yazma imkanı sunuyor olsa da; bu özelliği kullanmak istemeyen kullanıcılarını da unutmuyor. Google Docs üzerinden yazdığınız yazılarda argo ve uygunsuz kelimelerinizin işaretlenmesini istemiyorsanız bu özelliği kapatmanız için de bir seçenek sunulacak. Böylelikle dilerseniz yazınız daha az çizgili olabilecek. Google, ilerleyen günlerde getireceği bu özelliğini kullanıcıların 'yazılarını daha etkili hale getirmesi ve daha uygun bir dille' yazabilmesi için büyük bir adım olarak görüyor. Bununla birlikte Google, Docs üzerinden yazılan yazıları daha verimli bir hale getirmek için yeni özellikler üzerinde çalışmalarına devam ediyor.