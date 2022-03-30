Kullanmadığınız Uygulamalar Artık Sizi Takip Edemeyecek

Google, bugün uzun süre kullanılmayan uygulamalara verilen izinleri sıfırlayan özelliğini yayımladı. Tüm Android sürümleri için kullanılabilir halde olan özellik, 3 ay içinde kullanılmayan her uygulamanın yetkilerini elinden alıyor.

Akıllı cihazlarımızda bulunan her bir uygulama, yükledikten sonra verdiğimiz izinlerle cihazımızda çeşitli yetkilere sahip olabiliyorlar. Bazı uygulamalar arka planda adımlarınızı sayarken, bazılarıysa konumunuzu takip etmeye devam ediyor. Bu durum, bu uygulamalardan birini uzun bir süre kullanmamanıza rağmen telefonunuzdan silmediğiniz sürece devam ediyor.

Fakat Google, en sonunda buna engel olacak bir önlemle çıkageldi. Cihazı korumayı amaçlayan Google Play Protect uygulaması, Google’ın söz verdiği gibi 2022’nin birinci çeyreğinde uzun süre kullanılmayan uygulamalar verilen izinleri sıfırlayan özelliğe kavuştu. Uygulama, herhangi bir uygulamayı 3 ay boyunca hiç kullanmamanız durumunda verilen izinleri tamamen sıfırlayacak.

Tüm Android sürümlerinde çalışıyor:

Google Play Protect’e eklenen otomatik izin sıfırlama özelliği, aslında Aralık 2021’den bu yana kullanıcılara dağıtılıyordu. İlk etapta Android 6.0 ve daha düşük işletim sistemli telefonlar için yayımlanan özellik, bugünden itibaren Android 6.0 ve üstü işletim sistemli telefonlar için de yayımlanmaya başladı.

Özellik nasıl kullanılıyor?

Söz konusu özellik, otomatik olarak tüm telefonlarda çalışıyor. Özellikle birlikte izinleri kaldırılan uygulamalara erişmek içinse Google Play Store üzerinden şu adımları izlemeniz yeterli:

Google Play Store’u açın.

Sağ üstteki profil resminize tıklayın.

‘ Play Protect ’ seçeneğine basın.

’ seçeneğine basın. Sağ üstteki ayarlar simgesine tıklayın.

‘Kullanılmayan uygulamaların izinleri’ seçeneğine basın.

Özellik henüz telefonunuzda gözükmüyorsa, bir müddet daha beklemeniz gerekebilir.