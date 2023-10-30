Dolar/TL paritesi, Google'daki bir hata nedeniyle 24,05 olarak gösterildi. Bunun üzerine başlayan panik satışları, özellikle de kripto tarafında zarar edilmesine yol açtı.

Dün akşam Google'da kritik bir hata meydana geldi. Google Arama'da dolar/TL paritesini görmek isteyen vatandaşlar, garip bir durumla karşılaştılar. Öyle ki dolar/TL paritesi, piyasalar kapalı olmasına rağmen 24,05'e gerilemişti. Sosyal medyada konuyla ilgili sayısız paylaşım yapılırken, özellikle de kripto para yatırımı yapan bazı vatandaşlar, durduk yere zarar ettiler. Gelin bu ilginç meseleye hep birlikte bakalım.

Google sistemlerindeki sorun, saat 18.00 sularında başladı. Piyasalar kapalı olmasına rağmen 1 dolar, 24,05 TL olarak gösterilmeye başladı. Tabii böyle bir şey yoktu ancak konunun sosyal medyada da yankı bulması, bazı vatandaşların paniğe kapılmalarına neden oldu. Aslında bu haklı bir panikti. Neticede olması gereken parite 28'in üzerindeydi. Doları olan, durduk yere zarar etmişti...

Google, dolar/TL paritesini böyle gösterdi:

Dolar/TL paritesi, en son Haziran 2023'te 24 seviyelerindeydi ancak bu durum, yatırım yapanlar için çok da iyi değildi. Özellikle de kripto tarafındaki yatırımcılar, dolar/TL paritesinin gerçekten düşmeye başladığını sanarak, dolardan TL'ye geçtiler. Elinde Tether (USDT) bulunduran yatırımcı, alttan alma düşüncesi ile elindekini sattı.

USDT fiyat grafiği şöyle değişti:

Yukarıdaki tabloda, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e ait fiyat grafiği verisini görüyorsunuz. Google'daki hata, Kimi yatırımcı "stop loss", kimisi ise panik satışı nedeniyle para kaybetti. Biz sadece kripto piyasaları için böyle net bir grafik gösterebiliyoruz ancak Google'daki hatayı gerçek sanıp, bankada tuttuğu doları satan kaç kişinin satış yaptığını bilemiyoruz.

Ancak şunu da belirtelim; Google'daki hata bazı yatırımcıları sevindirmiş olabilir. Dolar/TL paritesi 28 seviyelerine düştüğünde alım yapan yatırımcı, saatler içerisinde kâr etme fırsatı yakalamış oldu...