2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, kripto varlıkları ve borsaları yeniden gündeme aldı. Geçtiğimiz yıllarda konunun üstüne düşülmüş ancak somut bir adım atılmamıştı. 2024 yılında, vergi gibi düzenlemeler gelebilir.

Son yılların en çok tartışılan yatırım araçları arasında yer alan kripto varlıklar, geçtiğimiz yıllarda hükûmetin bir numaralı gündem maddesiydi. Konuyla ilgili olarak vergilendirme başta olmak üzere, kripto varlıkların ve borsaların düzenlenmesine ilişkin bir yasa üzerinde çalışıldı. Ancak sonradan konuyla ilgili somut bir adım atılmadı.

Şimdiyse, pek çoğumuzun unuttuğu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7739)", bu konuyu yeniden gündeme getirdi. Hükûmet, kripto varlıklarla ilgili düzenlemeleri önümüzdeki yıl içerisinde tamamlamayı planlıyor.

Kripto varlıklar tanımlanacak, vergilendirme yapılacak!

Burada bulunan bağlantı üzerinden ulaştığımız 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı dosyasına baktığımızda kripto varlıklarla ilgili olarak birkaç noktaya değinildiğini görüyoruz. Örneğin; "Politika ve Tedbirler" başlıklı tablonun 400.5 kodlu maddesinin "Yürütülecek Faaliyetler ve Projeler" sütununda, kripto varlıklarla ilgili olarak şöyle bir açıklama yapılıyor:

Dijital sanal varlıkların vergilendirilmesine yönelik olarak söz konusu varlıkların Türk hukuk sisteminde tanımlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.

Buradan, kripto varlıkların artık nihayet kesin bir biçimde tanımlanacağını ve kripto varlık ticareti ile uğraşanların, buradan elde ettikleri kazanç üzerinden vergilendirileceklerini görüyoruz.

Kripto varlık borsalarına da düzenleme geliyor:

2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı dosyasında, kripto varlık borsalarıyla ilgili de önemli bir konu bulunuyor. Az önce bahsettiğimiz tablonun 383.1 kodlu maddesinde, borsalara yönelik yeni bir düzenlemeden bahsediliyor. Bununla ilgili olarak şu ifadelere yer veriliyor:

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenleme çalışması yapılacaktır.

Yapılacak düzenlemelerle kripto varlık yatırımcıları korunabilir!

Hükûmetin kripto varlıklarla ilgili ne gibi düzenlemeler yapacağı şimdilik belli değil. Ancak sektördeki yatırımcıyı koruyacak adımlar atılması çok önemli bir nokta. Piyasalarda hiçbir düzenleme olmaması, camianın koca bir manipülasyon havuzuna dönmesine yol açtı. Ayrıca her önüne gelen kripto varlık yatırımları hakkında tavsiyeler de veriyor. Batık borsalar nedeniyle yaşananları da THODEX gibi olaylarla biliyoruz. Sıkı ama koruyan bir düzenleme, en çok da yatırımcının işine gelecektir.