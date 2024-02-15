Google Duet AI, Kullanıcı Sayısını Artırıyor

Google'ın ilk olarak 2023 yılındaki I/O etkinliğinde tanıttığı Duet AI yapay zekâsı, daha fazla Gmail, Google Drive ve Google Docs kullanıcısının hizmetine açılacak.

Yapay zekâ alanının aktif firmalarından Google, geçtiğimiz yılın mayıs ayında gerçekleştirilen I/O etkinliğinde Duet AI adlı "içeriğe göre yardımcı gerçek zamanlı yapay zekâ destekçisini" duyurmuştu. Henüz Gemini çatısı altına girmeyen Duet AI, şimdi Gmail, Google Docs, Google Drive gibi farklı ortamlarda daha fazla kullanıcının erişimine açılmış durumda.

Her uygulamada farklı görev alabilecek

Workspace Labs programına katılan daha fazla kullanıcıya açılan bu özellik, farklı görevler için yapay zekâdan destek alabilmeyi sağlıyor. Yapay zekânın ne şekilde destek vereceği ise gelen yanıtlara göre belli oluyor. Gmail kullanırken Duet AI, önceki maillerden bilgiler bulabiliyor, sorulara bu bilgilere göre cevap verebiliyor, cevap alternatifleri oluşturabiliyor ve Google Drive dosyalarından bilgi derleyebiliyor.

Google Drive'da ise Duet AI ile dökümanları özetleme, bilgi derleme, belge bulma gibi amaçlarla kullanım mümkün oluyor. Google Sheets'te de yapay zekâ ile tablo oluşturmak, formüller yazmak, işlem yapmak kolaylaşıyor. Örneğin "Bana bir satış maliyet tablosu oluştur, C3'ten G27'ye kadar uzansın, bunun için Google Drive'daki 'Satış Maliyet Tablosu' dosyasındaki verileri kullan." dediğinizde yapay zekâ bunu sizin yerinize oluşturuyor.

Ayrıca Duet AI ile Google Slides için görsel oluşturmak, yeni slayt eklemek, sunumları özetlemek de mümkün olabiliyor. Duet AI, Gmail dışındaki uygulamalarda ekranın önemli bir kısmını kaplıyor. Sağ üstte bulunan tek bir düğme ile Duet AI kapatılıp açılabiliyor. Duet AI, ileride bireysel Google kullanıcıları için ücretli Google One Premium AI paketinde yer alacak.