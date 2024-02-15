Google, Gemini dil modeli ailesinin yeni üyesi "Gemini 1.5"i tanıttı. Sohbet botu gibi araçlara güç verecek model, aralıkta çıkan önceki nesle kıyasla büyük iyileştirmelerle geliyor.

Google, geçtiğimiz hafta Bard sohbet botu da dahil tüm yapay zekâ ürünlerini “Gemini” olarak adlandırmaya başlamıştı. Gemini ismi, şirketin yapay zekâ araçlarına güç veren dil modelinden geliyordu. Teknoloji devi, bugün ise yepyeni bir duyuru yaparak yapay zekâ hamlelerine ara vermeden devam ettiğini gösterdi.

Şirket, bir blog gönderisiyle Gemini’ın yeni versiyonu Gemini 1.5’i duyurdu. Gemini 1.0, çok yakın bir zamanda, aralık ayında çıkış yapmıştı. Bugünkü duyuru ise yalnızca iki ay sonra modelin yeni neslinin geldiğini gösterdi.

Gemini 1.5, tek seferde 1 saate kadar video, 11 saatlik ses kaydı veya 700 bin kelimeyi işleyebiliyor

Dil modeli (LLM) olan Gemini 1.5, selefinden çok kısa bir süre sonra gelmesine rağmen birçok konuda çok ciddi iyileştirme sunuyor. Modelde daha iyi anlamlandırma, çok daha büyük bir bağlam penceresi (tek seferde işleyebileceği bilgi) ve gelişmiş bir performans göreceğiz. Hatta Google CEO’su Sundar Pichai, yeni modelin ilk çıkacak versiyonu olan Gemini 1.5 Pro’nun, şirketin şu anda en gelişmiş modeli olan Gemini 1.0 Ultra’yla benzer performanslara ulaştığını söylüyor. Bunu daha az işlem gücüyle yaptığını da ekliyor.

Gemini 1.5, geliştiricilerin çok daha işlevsel model ve uygulamalar geliştirmesini sağlayacak. Google, Gemini 1.5’in bağlam penceresinin 1 milyon token’a kadar çıktığını söylüyor. Bu, 1 saatlik video, 11 saate kadar ses, 30 binden fazla kod satırı veya 700 bin kelimeyi tek bir seferde işleyebilmesi demek. Paylaşılan bir videoda, modele 44 dakikalık bir film veriliyor. Gemini 1.5 Pro, çok kısa sürede bilgileri işleyip bununla ilgili her türlü soruya yanıt verebiliyor.

Karşılaştırma yapacak olursak OpenAI’ın son GPT-4 Turbo modelinin bağlam penceresi 128 bin token. Gemini, bunun neredeyse 7,8 katını sunabiliyor. Gemini 1.0 Pro’da bu miktarın 32 bin token olduğunu belirtelim. Yani önceki nesle kıyasla da dev bir iyileştirme var. Yeni modelin 1 milyon token’lık bağlam penceresi, sınırlı sayıda geliştiriciye sunulacak ve test edilecek. Şirket, gecikmeden kullanıcı deneyimine kadar birçok konuda gözlemler yapacağını söylüyor.

Bunlar dışında model, Gemini 1.0 ile yapılan performans karşılaştırmasında %87 oranında daha iyi sonuçlar vermeyi başardı. Şirkete göre öğrenme yetenekleri gibi konuları test eden Needle In A Haystack (NIAH) değerlendirmesinde de mükemmel puanlar alabilmiş.

Gemini 1.5, şimdilik sınırlı sayıda geliştirici ve kurumsal müşteriye sunuldu

*Gemini 1.5 Pro, Apollo 11'in Ay'a yolculuğuna ilişkin 402 sayfalık metindeki merak uyandıran ayrıntıları anlayabiliyor ve bunlar hakkında mantık yürütebiliyor.

Gemini 1.5 Pro, şu an için sınırlı sayıda geliştiriciye ve kurumsal müşteriye sunulacak. Geniş çapta ne zaman çıkacağı belli değil. Yine de nihayetinde şu an herkesin bedavaya erişebildiği sohbet botu “Gemini”a güç veren Gemini 1.0 Pro’nun yerini alabileceğini söyleyebiliriz. Ancak eklemeden geçmememiz gereken bir kısım var.

Model herkes için çıktığında bağlam penceresine göre fiyatlandırma sunulacak. 128 bin token’lık Gemini 1.5 standart olarak gelecek. 1 milyon token’a kadar çıkabilen versiyonlar ise farklı ücretlere sahip olacak. Yani büyük ihtimalle herkesin ücretsiz ulaşabildiği modelde 1 milyon token’lık bağlam penceresini görmeyeceğiz.