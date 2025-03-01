Google E-Tablolar’a eklenen yapay zekâ destekli analiz aracı, veri trendlerini belirleme ve görselleştirme süreçlerini daha hızlı hale getiriyor.

Google E-Tablolar'a yeni bir güncelleme geldi. Gemini destekli yeni bir güncellemeyle E-Tablolar kullanıcılarına gelişmiş veri analizi ve görselleştirme araçları sunmaya başladı.

Yapay zekâ desteği sayesinde kullanıcılar tablolarındaki verileri daha hızlı analiz edebilecek ve bunları doğrudan grafiklere dönüştürebilecekler. İşte yeni güncelleme ile ilgili tüm ayrıntılar!

Artık çok daha hızlı

Gemini'ın sunduğu yeni özellikler arasında verilerdeki eğilimleri, korelasyonları ve uç değerleri tespit etmek yer alıyor. Aynı zamanda bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar tabloların üzerine statik görseller olarak ekleyebilecekleri gelişmiş grafikler oluşturabilecekler. Örneğin, bir ısı haritası yardımıyla destek taleplerini kategori ve cihaz bazında görselleştirmek mümkün olacak.

Şirket, geçtiğimiz günlerde duyurduğu bu güncellemenin artık tüm Workspace iş kullanıcılarına açıldığını belirtti. Yeni özelliklere erişmek için Google E-Tablolar'ın sağ üst köşesindeki Gemini simgesine tıklamak yeterli olacak. Buradan, “Önümüzdeki çeyrek için net gelir tahmini yap” veya “Envanter seviyelerinde anormallik var mı?” gibi komutlar verilebilecek.

Google’a göre Gemini, bu analizleri yaparken bazı durumlarda Python kodu çalıştırarak daha derinlemesine incelemeler yapıyor olacak. Daha basit talepler için ise doğrudan formüllerle yanıt verebiliyor olacak. Şirket, doğru sonuçlar elde edebilmek için ise verilerin düzgün bir formatta olması, başlıkların net yazılması ve eksik değerlerin bulunmaması gerektiğini bilhassa vurguladı.