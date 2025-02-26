Google, kişisel bilgilerin arama sonuçlarından kaldırılmasını kolaylaştıran yeni bir özelliğini duyurdu ve kullanıcıların erişimine açtı.

Google, kişisel bilgileri içeren arama sonuçlarını daha kolay yönetmek için "Hakkınızda çıkan sonuçlar" aracını güncelledi. Kullanıcılar doğrudan Google Arama üzerinden kişisel bilgilerini tarayarak kaldırma talebinde bulunabilecek.

Google, kişisel bilgileri arama sonuçlarından kaldırmayı kolaylaştıracak yeni bir güncelleme ile karşımızda. İşte yeni güncelleme ile ilgili tüm detaylar!

Artık hızlıca işlem yapılabilecek

Şirketin sunduğu bu araç, ad, adres, telefon numarası ve e-posta gibi bilgileri içeren sonuçları tespit etmeye yardımcı olacak. Kullanıcılar Google’a bu bilgilerini bildirerek tarama yapmasını sağlayabiliyor olacak. Eğer bilgiler arama sonuçlarında bulunursa Google bildirim göndericek ve kullanıcılar kaldırma talebinde bulunabilecek. Daha önce yalnızca Google uygulaması üzerinden erişilebilen bu araç artık doğrudan arama sonuçları sayfasında yer alacak.

Yeni güncellemeyle birlikte, arama sonuçlarında görülen üç noktalı menüye tıklayan kullanıcılar, "bu sonucu kaldır" seçeneğiyle hızlıca işlem yapabilecek. Google, kaldırma taleplerini üç kategoride değerlendiriyor: kişisel bilgilerin kaldırılması, yasa dışı içeriklerin bildirilmesi ve güncellenmesi gereken eski sonuçların düzeltilmesi.

Araç şu anda yalnızca ABD, İngiltere, İrlanda, Avustralya, Kanada, Güney Afrika, Brezilya, Meksika, İspanya, Fransa, İsveç, Tayland, Hindistan ve Endonezya'da kullanılabiliyor. Ancak ilerleyen süreçte daha fazla ülkede erişime açılması bekleniyor.