Google ile Facebook’un Yasadışı Anlaşması Ortaya Çıktı

ABD’nin Texas eyaletinde Google’a karşı açılan bir tekelcilik davası, teknoloji sektöründe taşları yerinden oynatacak bir olayı gün yüzüne çıkardı. İnternet dünyasının reklam devi Google ve Facebook’un, aralarında gizli bir rekabet anlaşması yaptığı ortaya çıktı.

Google ve Facebook, neredeyse tüm uygulama ve hizmetlerini reklam gösterimi karşılığında ücretsiz olarak kullandığımız iki teknoloji devi. Ancak son yıllarda tüm sektörü ele geçirip devletleri bile köşeye sıkıştıracak güce kavuşmaları, teknoloji ve reklam dünyasındaki tekelcilik tartışmalarını alevlendirdi.

Wired tarafından aktarılan bilgilere göre Google’a karşı ABD’nin Texas eyaletinde bir antitröst (antitekel) davası açıldı. Dava dosyasına göre Google, Facebook’a rakip bir reklamcılık servisi işletmeme sözü verdi ve bazı özel ayrıcalıklar tanıdı. Bu da ABD’nin Texas eyaletinde geçerli olan antitröst yasasının ihlal edildiği anlamına geliyor.

Ken Paxton’a Göre Google, Gücünü Kötü Yönde Kullanıyor

Texas Eyaleti Başsavcısı Ken Paxton, Google’a karşı bu davayı başlatan ilk isim. Paxton, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada; "Böylesine büyük bir şirket, gücünü rekabeti yok etmek, piyasayı manipüle etmek ve tüketiciye zarar vermek için kullanıyor” açıklamalarında bulundu.

Rekabete aykırı anlaşma yapmak ve ikinci partileri tekeline almak suçuyla dava açılan Google, savunma yapmakta gecikmedi. E-mail yoluyla yapılan açıklamada Google, bu iddiaların doğru olmadığını savundu. Şirket, Facebook'la herhangi bir anlaşmalarının bulunmadığını ve antitröst yasasını ihlal etmediklerini söyledi. Facebook Audience Network’ün, reklam ağı odaklı Open Bidding programlarına katılan birçok şirketten birisi olduğunu iddia eden Google, bu şirketlere herhangi bir ayrıcalığın tanınmadığını belirtti. Google, aynı zamanda mahkemede kendilerini güçlü bir şekilde savunacaklarının da altını çizdi.