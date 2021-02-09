Google, Fi VPN'i iPhone Abonelerine de Açmaya Hazırlanıyor

Google, yıllar önce projesini başlattığı Fi VPN'i en sonunda iPhone aboneleri için de açıyor. Google'ın biraz tuzlu olan bu VPN'i iPhone kullanıcıları için bu senenin bahar aylarında kullanıma açılacak.

Google'ın MVNO (Mobile Virtual Network Operator, Mobil Sanal Ağ Operatörü), adından da anlaşılabileceği gibi sanal gizli ağ yani daha bilinen adıyla VPN sunuyor. Şirket, Güvenli İnternet Günü kapsamında Google Fi VPN'ı iPhone abonelerine sunmaya hazırlanıyor.

Google'ın tanımlamasına göre Fi VPN ile şifrelenmiş, gizli bağlantı üzerinden video izleyebiliyor, internette gezinebiliyor ve indirme işlemleri yapabiliyorsunuz. İnternet siteleri kullanıcıları takip etmek için IP adreslerini kullanamıyor. Hatta güvenli olmayan ağlarda dahi hacker'lara karşı korunmalı hale geliyorsunuz.

Google Fi VPN, iPhone abonelerine de geliyor

Bu Android VPN, geçtiğimiz iki yıl boyunca beta sürecindeydi. Google, bu servisini önizleme konumuna alıyor. VPN, daha hızlı ve güçlü bağlantıları mümkün kılan performans iyileştirmeleri sunacak. Google'ın yaptığı açıklamaya göre, hâlihazırda her gün 226 TB'tan fazla veriyi güvence altına alıyor.

Google'ın Fi VPN'i iPhone kullanıcılarına da sunması, her iki işletim sisteminin eşitliği için önemli bir adım olarak görülüyor. Ayrıca bu VPN'in iOS kullanıcılarına bu sene bahar aylarında sunulacağı belirtiliyor.

Google'ın bu hizmetinin biraz tuzlu olduğunu da belirtmek gerekiyor. Google Fi VPN'in biri esnek, biri sınırsız olmak üzere iki ödeme planı bulunuyor. Esnek pakette aylık 20 dolar karşılığında sınırsız çağrı/mesajlaşma sunulurken harcanan GB başına 10 dolarlık ödeme yapılıyor. Aylık 70 dolar olan sınırsız paket, 22 GB'tan sonra sınırlandırma yapıyor. Bu pakette depolama ve uluslararası çağrılar da yapılabiliyor.

Fi VPN, Kasım 2018'de gelişmiş ağ seçeneği kazanmıştı. Bu özellik, VPN'i etkin hale getiriyor ve Wi-Fi bağlantısı kötü olduğunda mobil veriye otomatik olarak geçiyordu. Bundan bir sene sonra da Pixel dışındaki cihazlara telefon trafiğini şifreleme gibi özellikler gelmişti.