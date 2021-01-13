‘Opera VPN Çalışmıyor’ Sorunu Nasıl Çözülür?

Opera internet tarayıcısının sevilen VPN özelliği bazen hiç çalışmıyor ya da bir anda çalışmayı durduruyor. Peki, Opera VPN çalışmıyor hatası nasıl çözülür? Pek çok kullanıcının başına sık sık gelebilen bu hatanın 2021 en güncel çözümünü ve hakkında bilmeniz gereken tüm detayları anlattık.

Onlarca farklı internet tarayıcı arasında Opera, dahili reklam engelleme ve VPN hizmeti ile öne çıkıyor. Opera VPN her ne kadar gelişmiş bir hizmet vermiyor olsa da pek çok kullanıcı için zahmetsiz ve kolay bir kullanım sunuyor. Bu nedenle Opera VPN çalışmıyor hatası pek çok kullanıcı için can sıkıcı olabiliyor. Ancak bu durum sık görülen bir hata olduğu için uygulayabileceğiniz birçok çözüm yöntemi var.

"Opera VPN çalışmaması sorununa Windows ayarları, antivirüs yazılımı, tarayıcının kendisi hatta internet bağlantısı bile neden olabiliyor. Bu nedenle Opera VPN çalışmıyor hatası çözümü için anlattığımız farklı yöntemleri sırayla deneyin ve sorunun devam edip etmediğini kontrol edin. Uygulayacağınız yöntemlerden biri mutlaka sizi sorunun çözümüne ulaştıracaktır.

Opera VPN çalışmıyor sorunu çözüm yöntemleri:

Yöntem #1: İnternet bağlantınızı kontrol edin.

İnternet bağlantınızı kontrol edin. Yöntem #2: Windows VPN ayarlarınızın açık olduğundan emin olun.

Windows VPN ayarlarınızın açık olduğundan emin olun. Yöntem #3: Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın.

Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın. Yöntem #4: Opera VPN özelliğini kapatın ve yeniden açın.

Opera VPN özelliğini kapatın ve yeniden açın. Yöntem #5: Sanal konumunuzu değiştirin.

Sanal konumunuzu değiştirin. Yöntem #6: Opera eklentilerini devre dışı bırakın.

Opera eklentilerini devre dışı bırakın. Yöntem #7: Tarayıcı önbelleğini temizleyin.

Tarayıcı önbelleğini temizleyin. Yöntem #8: Tarayıcıyı silin ve yeniden yükleyin.

Yöntem #1: İnternet bağlantınızı kontrol edin:

Bazı durumlarda cihaz internete bağlı görünebilir ancak internet bağlantısı yoktur. Böyle bir durumdan şüpheleniyorsanız Opera VPN özelliğini kapatın ve yeniden internete bağlanmayı deneyin. Bu durumda bile tarayıcı üzerinden internete bağlanamıyorsanız internet servis sağlayıcınızla iletişime geçebilirsiniz. Eğer internet bağlantınız sorunsuzsa sıradaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

Yöntem #2: Windows VPN ayarlarınızın açık olduğundan emin olun:

Adım #1: Windows Ayarlar sayfasını açın.

Windows Ayarlar sayfasını açın. Adım #2: Ağ ve İnternet sayfasını açın.

Ağ ve İnternet sayfasını açın. Adım #3: Sol taraftaki menüden VPN ayarlarını açın.

Sol taraftaki menüden VPN ayarlarını açın. Adım #4: Her iki VPN izin seçeneğinin de açık olduğundan emin olun.

Özellikle ilk kez Opera VPN kullanacak olan kullanıcıların en sık karşılaştığı sorun Windows VPN ayarlarının kapalı olmasıdır. Yukarıdaki adımları izleyerek Windows VPN ayarlarınızın açık durumda olduğundan emin olmalısınız.

Yöntem #3: Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın:

Antivirüs yazılımlarının koruma amaçlı kısıtlamaları pek çok hata gibi Opera VPN çalışmıyor hatasına da neden olabilir. Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın ve bilgisayarı yeniden başlatarak hatanın devam edip etmediğini kontrol edin. Eğer sorunu yaratan antivirüs yazılımınız ise alternatif antivirüs yazılımlarını kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Yöntem #4: Opera VPN özelliğini kapatın ve yeniden açın:

Adım #1: Opera internet tarayıcınızı açın.

Opera internet tarayıcınızı açın. Adım #2: Yan çubuktaki dişli çark simgesine tıklayarak Ayarlar sayfasını açın.

Yan çubuktaki dişli çark simgesine tıklayarak Ayarlar sayfasını açın. Adım #3: Burada VPN ayarları satırını bulun.

Burada VPN ayarları satırını bulun. Adım #4: Opera VPN özelliğini kapatın.

Opera VPN özelliğini kapatın. Adım #5: Bilgisayarı yeniden başlatın.

Bilgisayarı yeniden başlatın. Adım #6: Yukarıdaki adımları izleyerek Opera VPN özelliğini yeniden açın.

Yukarıdaki adımları izleyerek Opera VPN özelliğini yeniden açın. Adım #7: Hatanın devam edip etmediğini kontrol edin.

Teknoloji ile ilgili sorunların bir numaralı çözümü kapatıp açma işlemini Opera VPN çalışmıyor sorunu için de kullanabilirsiniz. VPN yeniden açılım sırasında daha önce var olan ufak sorunları çözecek ve çok daha başarılı bir bağlantıyı yeniden sağlayacaktır.

Yöntem #5: Sanal konumunuzu değiştirin:

Adım #1: Opera internet tarayıcınızı açın.

Opera internet tarayıcınızı açın. Adım #2: Adres çubuğundaki VPN butonuna tıklayın.

Adres çubuğundaki VPN butonuna tıklayın. Adım #3: Sanal Konum satırını genişletin.

Sanal Konum satırını genişletin. Adım #4: Farklı bir konum seçin.

Farklı bir konum seçin. Adım #5: Sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.

Sorunun devam edip etmediğini kontrol edin. Adım #6: Sorun çözülene kadar farklı konum alternatiflerini deneyin.

Opera VPN; Asya, Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa olmak üzere üç temel sanal konum üzerinden hizmet verir. Özelliğin sunduğu varsayılan konum her zaman işe yarar olmayabilir. Bu nedenle alternatif sanal konumları deneyerek Opera VPN çalışmıyor sorununu çözebilirsiniz.

Yöntem #6: Opera eklentilerini devre dışı bırakın:

Adım #1: Opera internet tarayıcısını açın.

Opera internet tarayıcısını açın. Adım #2: Ctrl + Shift + E tuş kombinasyonunu tuşlayın.

Ctrl + Shift + E tuş kombinasyonunu tuşlayın. Adım #3: Zorunlu olmayan tüm eklentileri devre dışı bırakın.

Zorunlu olmayan tüm eklentileri devre dışı bırakın. Adım #4: Bilgisayarı yeniden başlatın.

Bilgisayarı yeniden başlatın. Adım #5: Sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.

Birkaç temel eklentiden zarar gelmez ancak onlarca eklenti ile boğulan tarayıcının VPN hizmetini başarılı bir şekilde vermesini bekleyemezsiniz. Bu nedenle zorunlu olmayan ya da sık sık kullanmadığınız eklentileri devre dışı bırakarak Opera VPN çalışmıyor sorununu çözebilirsiniz.

Yöntem #7: Tarayıcı önbelleğini temizleyin:

Adım #1: Opera internet tarayıcısını açın.

Opera internet tarayıcısını açın. Adım #2: Ctrl + Shift + Del tuş kombinasyonunu tuşlayın.

Ctrl + Shift + Del tuş kombinasyonunu tuşlayın. Adım #3: Zaman aralığını tüm zamanlar olarak belirleyin.

Zaman aralığını tüm zamanlar olarak belirleyin. Adım #4: Verileri Temizle butonuna tıklayın.

Verileri Temizle butonuna tıklayın. Adım #5: Bilgisayarı yeniden başlatın.

Bilgisayarı yeniden başlatın. Adım #6: Sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.

Fazlasıyla dolu bir önbellek Opera VPN çalışmıyor sorununun yanı sıra internet kullanımınızı olumsuz etkileyecek donma ve kasma gibi sorunlara da neden olabilir. Bu nedenle belirli aralıklarla tüm internet tarayıcılarının önbelleğini temizlemelisiniz.

Yöntem #8: Tarayıcıyı silin ve yeniden yükleyin:

Bazen olmayınca olmaz. Eğer yukarıdaki tüm yöntemleri denediyseniz ve yine de sorun hala devam ediyorsa son çözüm yöntemi olarak Opera internet tarayıcısını silip yeniden yükleyin. İndirme dosyasını Opera resmi internet sitesinden edindiğinizden ve bilgisayarınızın tarayıcı sistem gereksinimlerini karşılıyor olduğundan emin olun.

Opera VPN çalışmıyor sorunu nasıl çözülür sorusunu adım adım, tüm detaylarıyla yanıtladık. Opera, çok temel bir VPN hizmeti verdiği için her yapmak istediğiniz işlemi gerçekleştiremeyebilir. Bu nedenle farklı VPN kullanım seçeneklerini de gözden geçirmek isteyebilirsiniz.