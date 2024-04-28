Google, Fitbit'in internet sitesini işlevsizleştirdi. Kullanıcılar artık Google Store'a yönlendiriliyorlar. Şirket, aldığı kararla ilgili resmî bir açıklama yapmadı.

Bundan bir ay kadar önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın giyilebilir ürün markası Fitbit'le ilgili aldığı bir karardan bahsetmiştik. Şirket, Fitbit markasını "Google Fitbit" olarak değiştirmişti.

Şimdiyse Google'dan, bununla ilgili yeni bir hamle geldi. Şirket bu kez de Fitbit'in orijinal internet sitesini işlevsiz hâle getirdi. Kullanıcılar, eskiden Fitbit'in resmî internet sitesi üzerinden ürün sipariş edebiliyorlardı. Şimdiyse bu durum değişti. Doğrudan Google Store'a yönlendirme yapılıyor.

Satın alma sayfalarının hiçbir işlevi kalmadı:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Fitbit'in internet sitesine girip ürün satın almak isteyen kullanıcılar, artık Google Store'a yönlendiriliyorlar ve bununla ilgili bir bildirim görüyorlar. Bu uyarıcı bildirimde, Fitbit'in Google'ın bir parçası olduğu ve bundan kaynaklı olarak da ödemenin Google Store üzerinden alınacağı ifade ediliyor.

Google, Fitbit'in internet sitesinde neden böyle bir değişiklik yaptığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak şirket, Fitbit'in bağımsız bir marka olarak görülmesini istemiyor gibi duruyor. Neticede Google, Fitbit için 2,1 milyar dolarlık ödeme yaptı.