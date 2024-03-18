Google, "Fitbit by Google" markasını değiştirdi. Marka bundan sonra "Google Fitbit" olarak anılacak. Markanın internet sitesi, değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellenmiş durumda.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Ağustos 2021 itibarıyla yeni bir marka duyurdu. Şirket, spor odaklı akıllı saat ve bileklikler üreten marka olan Fitbit'i satın aldıktan sonra "Fitbit by Google" markasını kullanmaya başladı. Bu marka altında da pek çok ürün piyasaya sürüldü. Ancak görünen o ki Fitbit by Google, artık yolun sonuna geldi.

Fitbit by Google markası, son birkaç gündür internet sitesinde bazı güncellemeler yaptı. Bu güncellemelerde dikkat çeken bir detay vardı. Marka artık Fitbit by Google yerine "Google Fitbit" ibaresini kullanmaya başlamıştı. Aslına bakacak olursak bu çok şaşırtıcı değil çünkü Google, piyasaya sürdüğü markalarda "Google Pixel" ve "Google Nest" şeklinde isimler kullanıyordu.

Fitbit'in internet sitesinde paylaşılan ibare:

Açık konuşmak gerekirse Google, Fitbit'i yeniden markalandırmış gibi görünüyor. Çünkü markanın internet sitesinde de büyük oranda değişim var. Ürün başlıkları ve listeleme sayfaları, artık yeni bir tasarıma ev sahipliği yapıyorlar. Görünen o ki Google, müşterilerinin de bu yeni döneme hızlıca alışmasını sağlamak istiyor.

Fitbit markası, eskiden şöyle gösterilirdi:

Bu arada; Fitbit'in eski logosu da internet sitesinden kaldırılmış durumda. Google, Fitbit için yeni bir logo mu oluşturuyor yoksa Google Pixel veya Google Nest gibi markalardaki gibi dört renkli G harfi mi kullanılacak sorusu ise şimdilik yanıtsız. Çünkü internet sitesinde bununla ilgili hiçbir emareye denk gelemedik.

Fitbit satın alımı, Google için sancılı geçmişti: