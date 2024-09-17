Google Fotoğraflar'a eklenen yeni 'Çevir' özelliği, uygulamanın en önemli temel özellik eksiklerinden birini tamamlıyor.

Google Fotoğraflar birçoğumuzun sıklıkla kullandığı bir uygulama olmayabilir ancak Google düzenli olarak getirdiği yeni özelliklerle kullanıcıların birçok düzenlemesini buradan yapmasını sağladı. Şimdi ise şirket, eksik olan bir özelliği daha kullanıcılarına sunarak resim ve video düzenleme deneyimini daha da geliştirmeyi amaçlıyor.

Google Fotoğraflar geçmişten bugüne birçok düzenleme seçeneği sunmasına rağmen kullanıcıların en çok aradığı temel özelliklerden biri olan "görsel çevirme" işlemini desteklemiyordu ancak yeni güncelleme ile artık bu durum değişti. Şirket, Google Fotoğraflar’ın kırpma aracı içerisine yeni bir "Çevir" seçeneğini ekledi ve artık bu özellik sayesinde kullanıcılar, fotoğraflarını ve videolarını yatay veya dikey olarak dilediğince çevirebilecekler.

Google Fotoğraflar’ın yeni ‘Çevir’ özelliği hangi durumlarda kullanılabilir?

Örneğin selfie çekerken kamera uygulamasında ayna seçeneğini etkinleştirmeyi unuttuysanız, bu yeni özellik ile hızlı bir şekilde fotoğrafınızı düzeltebilirsiniz. Kullanıcıların geri bildirimlerine göre şu anda bu yeni özellik Google Fotoğraflar'ın mobil uygulamasında kullanılabiliyor ancak şu an için web sürümünde mevcut değil. Google, bu yeni özelliği sunucu tarafında bir güncelleme ile kullanıcılarına sunuyor, bu nedenle herkesin bu özelliğe anında erişememesi normal ancak kısa sürede herkese sunulacağının bilgisini verelim.

Google Fotoğraflar, resim ve video düzenleme konusundaki yapay zekâ destekli araçlarıyla da son günlerde popülaritesini artırıyor. Şirket, yapay zekâ destekli Sihirli Silgi, Fotoğraf Bulanıklığını Giderme ve Portre Işığı gibi etkileyici araçlar eklerken, yeni ve elzem ‘Çevir’ özelliği ile temel konularda da gelişim göstermeye başladı. Yine de kullanıcıların beklediği toplu düzenleme, özel hazır ayarlar oluşturma veya görüntülerin belirli alanlarında düzenlemeler yapma gibi eksiklikler hâlâ uygulamaya gelmiş değil.

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