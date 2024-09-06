Google Fotoğraflar için yeni bir özellik yayımlandı. Bu yeni özellik, kullanıcıların fotoğraf ve videolarını yapay zekâ ile sohbet ederek aramalarını sağlayacak. Özellik, şimdilik sadece İngilizce destek veriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Fotoğraflar uygulaması için oldukça etkileyici bir yeniliği kullanıma sundu. Bu yeni özellik, kullanıcıların bir fotoğraf veya video ararken Gemini'dan yardım almalarını, yapay zekâ ile sohbet ederek aradıkları içeriği bulmalarını sağlayacak.

Aslına bakacak olursak Google Fotoğraflar uygulamasının arama özelliği, uzun zamandır kullanılabiliyor. Ancak kullanıcıların, görüntüleri ararken basit anahtar kelimeler kullanmaları gerekiyordu. Şimdiyse bu durum değişti. Kullanıcı, aradığı fotoğraf ve videoyu sohbet eder gibi Gemini'a anlatacak. Yapay zekâ, aranan görüntüyü bulup getirecek.

Google Fotoğraflar'ın yeni özelliği böyle görünecek

Google Fotoğraflar'ın yeni özelliğinin etkileyici bir yanı daha var. Kullanıcılar, aradıkları bir görüntü için filtreleme seçeneklerini de kullanabilecekler. Böylelikle herkes için daha iyi bir deneyim sunulmuş olacak.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Google Fotoğraflar'ın yeni özelliği, an itibarıyla iOS ve Android için dağıtım aşamasında. Şimdilik sadece İngilizce destek veren özelliğin kapsamının ne zaman genişleyeceği ise bilinmiyor.