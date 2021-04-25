Google Fotoğraflar'a kullanıcılara fotoğrafları üzerinde düzenlemeler yapma imkanı sunacak yeni bazı özellikler geldi. Fotoğraf düzenleme menüsüne eklenen özellikler, aslında uzun zamandır neden olmadığını anlayamadığımız iki klasik düzenleme aracı.

Google'ın en çok kullanılan popüler uygulamalarından biri olan Fotoğraflar, özellikle sunduğu ücretsiz ve sınırsız depolama imkanı sebebiyle tercih edilen bir uygulama. Geçtiğimiz aylarda gelen bir haber ile artık bu ücretsiz depolama işleminin Google One üzerinden gerçekleştirilerek yalnızca 15 GB ile sınırlanacağını öğrenmiştik. Bu durum Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak ve Google bu süreçte uygulamayı daha kullanışlı hale getirerek kullanıcılarını tutmak için yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

Google tarafından Fotoğraflar'a getirilen son yenilik ise iki yeni fotoğraf düzenleme aracı oldu. Çektiğimiz fotoğraflara telefonlarımızdaki fotoğraf uygulamaları üzerinden herhangi bir ekstra düzenleme uygulaması kullanmadan ufak güzelleştirmeler yapmak mümkün. Google Fotoğraflar da bu türden pek çok filtre ve düzenleme aracı sunuyor. Şimdi ise gelen iki yeni araç uygulamanın bu yönü daha verimli hale getirilmeye çalışılmış.

Bu özellikler neden şimdiye kadar yoktu?

Açıkçası Google'ın Fotoğraflar uygulamasına eklediği bu iki yeni özelliğin yeni gelmiş olması biraz şaşırtıcı. Çünkü gelen iki araç 'keskinleştir' ve 'kumlanmayı gider'. Bu iki düzenleme aracı da aklınıza gelebilecek tüm fotoğraf ve düzenleme uygulamalarında olan en temel özellikler arasında yer alırken şimdiye kadar nasıl olmuş da Google Fotoğraflar'a gelmemiş, garip.

Keskinleştir ve kumlanmayı gider özelliklerini kullanmak için telefonunuzdan Google Fotoğraflar uygulamasında herhangi bir fotoğraf ile düzenleme menüsünü açarak karşınıza çıkan alt menüde 'Ayarla' sekmesine gelmeniz yeterli. Ardından diğer tüm araçlarla birlikte en sonra bu iki yeni özelliğin yer aldığını göreceksiniz. Özelliklerin performansı fena görünmüyor ancak her iki özelliğin de fotoğrafın tamamına uygulanıyor olması biraz can sıkıcı.

Yıllar sonra zaten geç kalınmış böyle temel iki özelliği sunarken en azından bölgesel olarak uygulama imkanı sunulsa belki daha ilgi çekici ve verimli olabilirdi. Tabii ki bilemeyiz, Google belki de önümüzdeki güncellemelerle bu tür gelişmeler yapabilir.