Google, kullanıcılara ücretsiz ve sınırsız depolama imkanı sunan Fotoğraflar uygulamasında radikal bir değişikliğe gidiyor. 1 Haziran 2021'den sonra kullanıcılar tarafından yüklenen içerikler, Fotoğraflar yerine Google One'a aktarılacak. Haliyle kullanıcılar, sadece 15 GB'lik ücretsiz depolama alanına sahip olacaklar.

Teknoloji devi Google'ın popüler hizmetlerinden bir tanesi olan Fotoğraflar, radikal bir değişikliğe gidiyor. Google tarafından yapılan açıklamalara göre Fotoğraflar hizmetinin ücretsiz ve sınırsız fotoğraf depolama imkanı, 1 Haziran 2021 itibarıyla sona erecek. Google'ın bir devri sona erdirme kararı, Google One'ın popüler hale gelmesini sağlamak amacıyla alındı.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre 1 Haziran 2021'e kadar Fotoğraflar'da depolanan içerikler, olduğu şekilde kalacak. Yani kullanıcılar, mevcut fotoğraf ve videolarını saklamaya devam edecekler. Ancak 1 Haziran 2021 ve sonraki günlerde çekilen tüm fotoğraf ve videolar, Google One'daki 15 GB'lik ücretsiz depolama hakkına aktarılacak. Eğer buradaki ücretsiz depolama alanı da dolarsa, kullanıcıların ek ücretler ödeyerek Google One planlarını büyütmeleri gerekecek.

Pixel telefon kullanıcıları yeni sistemden muaf olacak

Google tarafından yapılan açıklamalara göre Pixel marka telefon kullanıcıları, bu sistem değişikliğinden etkilenmeyecekler. Google'a göre Pixel 1-5 aralığında herhangi bir telefona sahip olan kullanıcılar, Fotoğraflar uygulamasının ücretsiz depolama hizmetinden faydalanmaya devam edecekler.

Google, 1 Haziran 2021'den sonraki süreçte Drive, E-Tablolar ve Slaytlar gibi hizmetlerde de benzer bir durum olacağını söylüyor. Yani aslında 1 Haziran 2021'den sonra sadece fotoğraf ve video yedekleri değil, Google ile ilgili diğer her şey de 15 GB'lik limite dahil olacak. Ancak Google, sınıra yakınlaşılması durumunda kullanıcıyı uyaracak. Bu sayede de kullanıcıların depolama alanlarında yer açması sağlanacak. Ancak 15 GB dolar ve kullanıcı hiçbir şey yapmazsa, Google bu verileri otomatik olarak silecek.

15 GB yetmez diyenlere: Google One fiyatlandırması şu şekilde

Google One için oluşturulan internet sitesindeki verilere baktığımızda, 4 farklı plan görüyoruz. Bunlardan bir tanesi zaten 15 GB'lik ücretsiz plan. Google'ın önerdiği plan olan 100 GB'lik depolama alanına aylık 5,79 TL, 200 GB'lik depolama alanına aylık 11,59 TL, son olarak da 2 TB'lik depolama alanına da aylık 28,99 TL ödeyerek sahip olabiliyorsunuz.

Bu arada, Google Fotoğraflar'da 4 trilyon içeriğin olduğu söyleniyor. Üstelik kullanıcılar, her hafta 28 milyar fotoğraf ve video yüklemesi yapıyorlar. Bu bağlamda Google Fotoğraflar'ın adeta bir çöplük haline geldiğini de söyleyebiliriz.