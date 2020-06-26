Google, Fotoğraflar'ın Android versiyonu için yeni bir güncelleme yayınladı. Güncelleme, Google Fotoğraflar'ın uygulama simgesini ve arayüzünü yenilerken fotoğraf çekilen yerleri harita üzerinde gösteren yeni bir harita görünümü de kazandı.

Google, son birkaç aydır Fotoğraflar uygulaması için çalışmalarını artırmış durumda. Son güncellemelerinde Fotoğraflar arayüzünü ufak iyileştirmeler yapan Google, şimdi ise fotoğrafların hem simgesini değiştirdi hem de dikkat çekici bir özellik ekledi.

Fotoğraflar’ın yeni güncellemesinde göze çarpan ilk değişiklik, uygulamanın en altında bulunan gezinme çubuğunda sekmeler oldu. Daha önce Fotoğraflar, Ara, Sizin İçin ve Kitaplık şeklinde dört sekme olan gezinme çubuğunda bulunan 'Sizin İçin' sekmesi kaldırılmış durumda. Fotoğraflar’ın yeni sürümünde gezinme çubuğunda sadece Fotoğraflar, Ara ve Kitaplık şeklinde üç sekme bulunuyor.

Kaybolan Sizin İçin sekmesi, Anılar’ın bir parçası haline getirildi. Sizin İçin bölümü, Anılar’ın altına yerleştirilmekle beraber Fotoğraflar’ın önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Google, Sizin İçin sekmesinin özelliklerini aylık120 milyon insanın kullandığını açıkladı.

Google, güncelleme ile birlikte Arama bölümünün işlevselliğini artırmış durumda. Arama sekmesine girildiğinde, arama yapmak için bir metin kutusunun altında, fotoğraflarda yer alan insanların ve fotoğrafların çekildiği yerlerin harita üzerinde göründüğü bir bölüm yer alıyor.

Google Fotoğraflar’ın yeni güncellemesiyle gelen en önemli özellik ise Yerler oldu. Yerler, en basit anlatımla; fotoğrafların çekildiği konumların harita üzerinde gösterilmesidir. Yerler bölümünde fotoğraflar arasında gezinildiğinde, sırayla her fotoğrafın nerede çekildiği gösteriliyor.

Yerler’deki harita görünümünde EXIF kamera verileri ve Google Konum Geçmişi’nden faydalanarak ısı haritalarına benzer bir harita oluşturulmuş. Kullanıcılar, harita üzerindeki renklere bakarak hangi konumda daha fazla fotoğraf çektiklerini görebiliyorlar.

Fotoğraflar’ın yeni güncellemesiyle gelen son değişiklik Albümler, Sık Kullanılanlar, Çöp Kutusu ve Arşiv gibi bölümlerin Kitaplık bölümünün altına yerleştirilmesi. Bu arada Paylaş butonunun da yeri değiştirilerek ekranın sol üst köşesine taşınmış.