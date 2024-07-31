Google, Fotoğraflar hizmetinin normalde ücretli sunulan yapay zekâ özelliklerini tüm kullanıcılar için ücretsiz yaptı. Artık yapay zekâ sayesinde fotoğrafları düzenlemek çok daha kolay olacak.

Google, şüphesiz üretken yapay zekâ alanında en önde şirketlerden. Teknoloji devinin bu teknolojileri birçok hizmetlerine entegre ettiğini görüyorduk. Google Fotoğraflar da bunlardan biri. Birçok yapay zekâ aracı yakın zamanda Fotoğraflar hizmetine eklenmişti.

Ancak bu özellikler ücretsiz olarak herkese sunulmuyordu. Pixel cihazlara ve Google One abonelerine özeldi. Şirket, birkaç ay önce bunu değiştireceğinin sözünü vermiş ve herkese açacağını duyurmuştu. Beklenen gün nihayet geldi.

Google Fotoğraflar’ın yapay zekâ özellikleri herkes için ücretsiz oldu

Teknoloji devi, dün yaptığı bir duyuruyla Google Fotoğraflar’ın yapay zekâ özelliklerinin herkes için kullanıma sunulduğunu ifade etti. Artık herhangi bir aboneliğe ihtiyaç olmadan tüm Google kullanıcıları bu özelliklerden yararlanabilecekler.

Ücretsiz olmalarının bu kadar uzun sürmesinin nedeni, Google’ın bu yapay zekâ düzenleme araçlarını Android’den iOS’e kadar tüm platformlarda düzgün çalışmasını sağlamaktı. Şirket, bundan emin olduktan sonra kullanıma sunmaya karar verdi. Tabii ki özellikler her yapay zekâ aracı gibi kusursuz değiller. Ancak gayet işinizi görecek şekilde performans gösterebiliyorlar.

Google Fotoğraflar’ın yapay zekâ özellikleri arasında neler var?

Ücretsiz olan özellikler, fotoğraf düzenlemeyi çok daha kolay hâle getiren Magic Editor’den fotoğraflardaki bulanık kısımları düzeltmeye yarayan Photo Unblur’a ve portre fotoğraflardaki ışıkları ayarlamayı sağlayan Portrait Light'a kadar birçok şeyi içeriyor.

Magic Editor ile yapay zekânın yardımıyla normalde karmaşık olabilecek düzenleme işlevlerini kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin bir fotoğraftaki nesneyi istediğiniz bir yere taşıyıp görselin istediğiniz hâle getirmeniz mümkün oluyor. Magic Eraser isimli özellik ise görsellerden istemediğiniz kısımları hızlıca kaldırıyor.