Google, Geleceğin Tabletlerde Olduğunu Söylüyor

Görünüşe göre Google geçmişe ışınlanmış ve tabletlerin geleceğin teknolojisi olduğuna inanıyor. Yeni yayınladığı iş ilanlarına göre Google, Android tabletlere yoğunlaşmak istiyor.

İlk akıllı tabletler piyasaya çıktığında herkes bunun saçma bir fikir olduğunu düşünmüştü. Koskocaman bir akıllı telefonu kim ne yapsın ki? Tabii bu sırada 2010 yılında iPad’i piyasaya süren Apple ‘aynen öyle kardeşim benim’ deyip gülüyordu. Günümüzde de tabletlerin ne kadar popüler ve işlevsel olduğunu hepimiz görüyoruz.

İşin garibi, Google bunu ‘biraz’ geç fark etmiş. Tabii daha önce piyasaya Google tabletler çıktı ve günümüze kadar birçok üçüncü parti Android akıllı tabletler de piyasaya sürüldü. Ancak Google’ın son piyasaya çıkan tableti Pixel C idi. Görünüşe göre Google, yeniden tabletlere yönelmeyi planlıyor.

“Bilgi işlemin geleceğinin daha güçlü ve işlevsel tabletlerde olduğuna inanıyoruz”

Google’da ortaya çıkan yeni bir iş ilanına göre şirket, tablet piyasasına yeniden girmek istiyor. İlan açılan pozisyon Senior Engineering Manager, Android Tablet App Experience (Kıdemli Mühendislik Yöneticisii, Android Tablet Uygulama Deneyimi).Google’ın açıklaması ise şöyle:

“Bilgi işlemin geleceğinin daha güçlü ve işlevsel tabletlerde olduğuna inanıyoruz. Üretken ve yaratıcı olmanın yeni ve daha iyi yollarını ortaya çıkaran platformlarımızda ve deneyimlerimizde kesintisiz destek başlatarak bilgi işlemin ve veri girişinin gelecek safhasının insanlara ulaşması için çalışıyoruz.”

Tabii bu iş ilanları kesin olarak yeni bir Google tablet geliyor anlamını içermiyor ancak Google’ın en azından üçüncü parti firmalarla çalışarak piyasaya daha çok Android tablet sürmek istediği aşikâr. Android tabletlerin başarılı olması için üçüncü parti firmaların Google’ın desteğine ihtiyacı var ve Google bunun farkına daha yeni varmış.